Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл 35-е заседание Федерального штаба по газификации. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, ООО «Газпром межрегионгаз», Федеральной антимонопольной службы, ФГБУ «РЭА» Минэнерго, региональных штабов по газификации и Координационного центра Правительства.

По информации Минэнерго, с начала программы догазификации подано более 1,85 млн заявок от домохозяйств на проведение газа. Заключено 1,32 млн договоров, это 96% от числа принятых заявок. Темпы заключения договоров в III квартале по сравнению с II кварталом выросли на 6%, а по сравнению с I кварталом рост составил 37,4%. По более чем 1 млн договоров (81% от заключённых) газ доведён до границ участков, 656 тыс. домовладений получили газ в дома, причём 174 тыс. из них – с начала 2024 года.

Кроме того, планомерно ведётся работа по подключению газа в социальных, образовательных и медицинских учреждениях. От них принято 944 заявки, заключено 820 договоров. По 459 из них газ доведён до границ участка.

В России, по информации «Газпром межрегионгаза», на 3 октября при инвентаризации выявлено 10 810 садовых некоммерческих товариществ (СНТ), подпадающих под критерии догазификации. Эта работа продолжается. В этих СНТ более 932 тыс. домовладений не газифицировано, более 340 тыс. домов определены как жилые. Догазификация будет проведена до 2030 года в тех СНТ, где технические условия позволят подвести газопроводы и где собственники жилых домов на общих собраниях дадут согласие на проведение работ на землях общего пользования.

Александр Новак обратил особое внимание участников штаба на необходимость ускорения работы по доведению газа как до границ участков, так и в жилые дома. И попросил усилить работу по информированию граждан о возможностях получения комплексной услуги по подключению газа силами газораспределительных организаций, а не частных компаний, где услуга может стоить дороже. Вице-премьер поручил рассмотреть целесообразность изменения части нормативной документации по газификации по предложениям «Газпром межрегионгаза».

