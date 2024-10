Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по задаче увеличения доли креативных индустрий в экономике в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика». В мероприятии приняли участие представители Министерства экономического развития, Министерства культуры, Росстата, АНО «Агентство стратегических инициатив», центра «Российская кластерная обсерватория», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», депутаты Госдумы, представители региональных властей, бизнеса и т. д.

Вице-премьер напомнил, что Президент в своём Послании Федеральному Собранию в числе одной из национальных целей обозначил рост доли креативных индустрий в национальной экономике и ВВП. В 2022 году их доля в ВВП России составляла 3,2%, в 2023-м – 3,4%. При этом в этих отраслях было занято 6,2% работающего населения – 4,6 миллиона человек.

Предварительная цель, обозначенная Президентом, – увеличить долю креативных индустрий к 2030 году до 6% ВВП. Уже сейчас в различных регионах эта доля неравномерна. Так, в Новгородской области она составляет 4% валового регионального продукта, в Москве – более 9%.

«Направление креативных индустрий становится драйвером экономики, поэтому нам нужно чётко структурировать, как будет происходить развитие этой отрасли. Эту работу необходимо начать с 2025 года на федеральном уровне с привлечением институтов развития, региональных властей и бизнеса. Необходимо создать проектный офис федерального значения, а также создавать либо развивать действующие региональные офисы. Кроме того, учитывая, что произойдут корректировки в статистике и в формировании кодов ОКВЭД, показатели по доле творческих отраслей в ВВП могут претерпеть изменения», – сообщил вице-премьер по итогам совещания.

Участники совещания отметили, что необходимо систематизировать данные о количестве занятых в отрасли и темпах роста, а также детализировать входящие в неё направления.

Так, среди задач на ближайшее будущее – сформировать перечень видов экономической деятельности и создать единый реестр для субъектов МСП. Сегодня к креативным индустриям относятся киноиндустрия и анимация, музыка, мода, дизайн, архитектура, реклама и пиар, СМИ и новые медиа, IT-индустрия, видеоигры, народные художественные промыслы, музейная работа и т. д. Эти сектора экономики попадают в юрисдикцию пяти федеральных органов власти: Минкультуры, Минцифры, Минпросвещения, Минпромторга, Минстроя. Для них должны быть установлены соответствующие показатели.

Александр Новак поручил профильным ведомствам и региональным властям подготовить предложения по развитию отраслей креативных индустрий по регионам и в целом по стране. Участники совещания разработают план действий по каждой отрасли.

Результатом этой работы станет «дорожная карта» развития отрасли, где будут прописаны цели по увеличению вклада отрасли в ВВП страны, инициативы развития, а также ожидаемые результаты и эффект этой работы. Минэкономразвития проведёт дополнительное совещание с заинтересованными федеральными органами власти.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52978/

MIL OSI