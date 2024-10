13 октября в центре Москвы временно перекроют движение транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Набережные и улицы в центре столицы 13 октября временно закроют для транспорта в связи с проведением 42-километрового Московского марафона. Ограничения будут действовать с 10:45 до 16:30.

Так, нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузской, Тверской, Моховой и Охотный Ряд, а также Лубочному и Большому Путинковскому переулкам.

Помимо этого, закроют для транспорта Лужнецкую, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Николоямскую, Костомаровскую, Полуярославскую, Серебряническую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные.

Ограничения также коснутся Смоленского, Новинского, Зубовского, Яузского, Покровского, Чистопрудного, Сретенского, Рождественского, Петровского, Страстного и Тверского бульваров и ряда проездов — Садовнического, Устьинского, Театрального, Китайгородского.

Будут закрыты Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский, Костомаровский, Малый Устьинский мосты, а также Октябрьский тоннель, Смоленская, Лубянская, Новая и Старая площади.

Кроме того, с 00:01 13 октября до окончания марафона на участках ограничений нельзя будет парковаться.

Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты заранее. Подробности можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

https://www.mos.ru/news/item/145058073/

