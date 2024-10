Юрий Трутнев: На острове Шумшу необходимо создать музей, посвящённый Курильской десантной операции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко посетили Шумшу – один из островов северной группы Курильских островов. Здесь появится музей, посвящённый Курильской десантной операции – последней крупной битве СССР против милитаристской Японии.

Вместе с ними на Шумшу прибыли врио командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

«Сегодня мы посетили легендарное, героическое место, где закончилась Вторая мировая война и где когда‑то, в августе 1945-го, Курильский десант показал невероятный пример мужества. Даже сейчас невозможно понять, как бойцы смогли это сделать, высаживаясь в воду на глубине два метра при температуре воды всего 4 градуса, с тяжёлым вооружением, в условиях океанского прибоя. Есть идея предложить реконструкторам восстановить к 80-летию Победы эти события. Мы также обсуждали, как организовать транспортную доступность острова, чтобы люди могли попасть на Шумшу. Скорее всего, эта задача связана с восстановлением переправы из Северо-Курильска. Надо восстанавливать причал, чтобы в случае прилёта в Северо-Курильск самолётом можно было добраться дальше водой. Надо восстанавливать маршрут по самому острову Шумшу. Мы пока сформировали предложения. Будем докладывать Президенту. Наше предложение – сделать не туристическое место, а место подвига и славы. Будет правильно, если у молодых ребят – старшеклассников, студентов со всей нашей страны – будет возможность не просто приехать поклониться месту подвига, но и принять участие в его восстановлении. Мы будем предлагать сделать здесь к лету следующего года военно-патриотический лагерь, куда ребята могут приезжать вместе с историками и сотрудниками музея, заниматься раскопками и поиском сохранившихся артефактов, мест захоронения и отдания почестей погибшим здесь героям и при этом участвовать в развитии и создании экспозиции музея. На следующий год у нас 80 лет легендарного Курильского десанта – это как раз правильное время, когда мы должны эту работу организовать», – отметил Сергей Кириенко.

«Музей на Шумшу нужно создавать. Будем докладывать Владимиру Владимировичу Путину, окончательное решение примет он. Есть места и события, которые нельзя забывать. И сейчас мы находимся именно в таком месте и говорим именно о таких событиях. Рядом с нами находится исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа Михаил Яковлевич Носулев. Он хорошо знает, что такое война. Но вот так наступать – десантироваться с судов на укреплённый район с превосходящими силами противника – мы с ним с утра сегодня говорили, ему это трудно представить. Во время Курильской десантной операции советские бойцы почти в полтора раза меньшими силами выбили из укрепрайона 12 тысяч подготовленных солдат противника. В результате более 11 тысяч из них сдались в плен. И собственно, на этом закончилась Квантунская армия, на этом закончилась Вторая мировая война. Не можем это забывать. Я полностью согласен с тем, что сказал Сергей Владиленович Кириенко. Надо, чтобы молодые люди сюда ездили, эти события помнили и были сильнее в результате», – сказал Юрий Трутнев.

Во время Великой Отечественной войны остров Шумшу был северной цитаделью японских войск на Курильских островах и считался неприступным. Высадка советских десантников на Шумшу стала решающим событием в ходе всей Курильской десантной операции. «Полагаю, у японцев как проигравшей во Второй мировой войне стороны будет другое отношение к музею на острове Шумшу. Могу со своей стороны только сказать, что мы всё это время приглашаем сотрудничать на Дальний Восток и Курильские острова представителей всех стран мира и всегда предлагаем это сделать и Японии. И мы по‑прежнему открыты для сотрудничества», – заметил Юрий Трутнев.

«Сохранение исторической памяти крайне необходимо. Наши поисковики буквально по частицам восстанавливают истинную историю. И во времена, когда пытаются её переписать, это бесценно. Именно поэтому мы хотим открыть музей на местах, где разворачивались бои и наши солдаты победили в неравном бою. Здесь по всему острову остались остатки боевой техники, которые можно использовать как экспонаты», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Курильская десантная операция имеет для Камчатского края особое значение. Свой поход герои этих событий начали именно с нашей земли. Операция была проведена Камчатским оборонительным районом. В ней участвовали офицеры, прошедшие фронт, и, конечно, жители полуострова. 17 августа 1945 года они были погружены на все суда, имевшиеся в порту Петропавловска-Камчатского, вместе с боеприпасами и орудиями. Сражались героически и положили конец страшной, кровопролитной войне. Курильская десантная операция – славная страница в истории нашего края и всей страны. Более 3 тысяч участников Курильской десантной операции награждены орденами и медалями, девять – стали героями Советского Союза. То внимание, которое этой истории уделяет лично Президент страны Владимир Владимирович Путин, поможет нам передать живую память об этих событиях молодёжи. Оставить в веках подвиг наших предков. Сделать вклад в сохранение и укрепление нашей Родины», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Шумшу представлял собой почти неприступную крепость. Здесь японцы успели возвести 34 дота, 24 дзота и отрыли до 40 км противотанковых рвов. Были оборудованы подземные убежища для японского гарнизона, состоявшего из шести пехотных батальонов. Они имели на вооружении 275 пулемётов, 98 орудий и 77 танков.

По законам военного искусства для взятия укреплённых позиций наступающие должны иметь как минимум трёхкратное превосходство в силах. Но здесь было всё наоборот. Японские войска на Шумшу и Парамушире насчитывали 23 тысячи человек, а советский десант – всего 8,8 тысячи. Курильская десантная операция началась утром 17 августа 1945 года на берегу острова Шумшу. Для высадки советского десанта на Шумшу им предстояло за сутки преодолеть 170 миль. Операция заняла пять дней и завершилась 23 августа успешно для СССР. Сражение за Шумшу – единственная операция советско-японской войны, в которой советские войска понесли больше потерь убитыми и ранеными, чем японцы.

«Здесь проходили одни из последних боёв во время Второй мировой войны. Конечно, создание такого музея под открытым небом поможет сохранить историческую правду и рассказать, как проходили ожесточённые бои за эти земли. Кроме того, это привлечёт и туристов, которые смогут увидеть отреставрированные доты и дзоты, танки и другую боевую технику тех лет. Здесь также можно будет проводить различные патриотические мероприятия», – добавил мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

Даже сейчас на острове видны следы событий 1945 года. Множество фортификационных сооружений: доты, дзоты, окопы, противотанковые рвы, складские помещения, оставленные японцами. По острову разбросаны остатки танков, самолётов, снаряды, патроны, авиационные бомбы, весь он изрыт воронками от бомбардировок. С господствующей высоты видны несколько дотов, из которых простреливается практически весь остров. Многие из предметов стали экспонатами исторического музея под открытым небом.

С 2014 года сахалинские поисковики посещают остров Шумшу с поисковыми экспедициями. Благодаря им исследована большая часть территории высадки десанта. За всё время поисковых работ обнаружены останки 131 погибшего солдата, которые с почестями захоронены в Северо-Курильске.

«За время поисковых работ найдено большое количество предметов, представляющих историческую ценность. Это тысячи предметов. Большинство из них передано в музейно-мемориальный комплекс “Победа„, который находится в Южно-Сахалинске, а также в другие районные музеи Сахалинской области. В рамках экспедиции у нас проходила очистка танков внутри от нанесённого песка и ржавчины. Также в ходе своих поисковых работ мы либо подтверждаем исторические факты, либо их опровергаем. Удаётся подтверждать некоторые документальные свидетельства, которые есть в архивных материалах», – рассказал руководитель Сахалинского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Артём Бандура.

