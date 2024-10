Экспресс-оценка бизнеса и финансовые рекомендации: для предпринимателей заработал новый онлайн-сервис

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Для столичных предпринимателей появился полезный онлайн-сервис, который поможет им провести быструю оценку основных показателей своей компании и узнать, как они влияют на ее финансовую устойчивость. Его разработал и запустил центр содействия финансированию Московского гарантийного фонда. Сервис предназначен для представителей малого и среднего бизнеса, которые собираются обратиться в банк за кредитом или факторингом, получить банковскую гарантию, открыть аккредитивный счет или оформить лизинг.

Сервис проводит прескоринг — исследование показателей, которые учитывают банки при работе с заявками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По результатам оценки бизнесмены получат электронный отчет с рекомендациями о том, как устранить выявленные проблемы.

Воспользоваться сервисом очень легко. Предпринимателю нужно зайти на сайт Московского гарантийного фонда в раздел «Бизнесу» и выбрать опцию «Запросить скоринг». На открывшейся странице необходимо указать, какой тип займа ему требуется, уточнить цели и объем финансирования. Данные о компании и ее деятельности заполнятся автоматически из аналитических источников. В случае необходимости эти сведения можно будет указать самостоятельно.

Обработка заявки займет несколько минут. Электронный отчет появится на экране. В нем будут перечислены основные факторы, которые влияют на финансовую устойчивость компании. Среди них такие параметры, как отраслевые риски, своевременность уплаты налогов и заработной платы, соблюдение правил участия в закупках и многие другие. Отчет можно будет выгрузить и сохранить у себя на компьютере.

По результатам оценки бизнесмену также предложат узнать о городских мерах поддержки, на которые может претендовать его компания. Сервис автоматически составит для него подборку грантов и льготных программ. Она откроется в новом окне.

Кроме того, предпринимателям предложат задать вопросы специалистам сервиса или оставить заявку на получение поручительства Московского гарантийного фонда. Все эти услуги можно оформить онлайн на сайте. Их оказывают бесплатно.

Центр содействия финансированию Московского гарантийного фонда подведомственен Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Он открылся весной 2022 года. Центр знакомит представителей малого и среднего бизнеса с программами льготного кредитования и иными мерами поддержки, которые предоставляет столица. Предприниматели могут получить профессиональные консультации по вопросам оформления займов, обеспечения сделок с поручительством, подбора подходящей формы финансирования. С момента открытия центра его специалисты обработали свыше шести тысяч заявок от предпринимателей.

Информацию о действующих программах льготного финансирования, лимитах этих программ в банках и о продуктах Московского гарантийного фонда можно получить в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 495 926-26-95.

Подробная информация о мерах поддержки, которые город предоставляет предпринимателям, размещена на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы». Там можно найти полезные онлайн-сервисы для бизнесменов, подобрать обучающий семинар и прочитать материалы про актуальные изменения законодательства, финансовую грамотность и способы продвижения продукции.

Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145049073/

MIL OSI