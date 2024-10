Финансовые новости: Рынок ПФИ восстанавливается постепенно, активнее всего – процентные деривативы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Рынок производных финансовых инструментов начал восстанавливаться в 2023 году, однако в условиях ограниченного доступа на внешние рынки и сложностей с расчетами это происходит постепенно.

Наиболее активно развивается сегмент процентных деривативов — во многом благодаря операциям крупных банков, а также росту кредитования по плавающим ставкам. Операции с некоторыми видами товарных базовых активов так и не восстановились либо остаются на минимальных уровнях. В качестве базовых активов товарных ПФИ используются преимущественно драгоценные металлы. Сделки с другими видами ПФИ носят нерегулярный, часто разовый характер. Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Рынок производных финансовых инструментов». Фото на превью: Jo.pix / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21071

MIL OSI