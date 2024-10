Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “11” октября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “10” октября 2024 года приняты следующие решения:

Определить:

“11” октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“11” октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-711 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные Полное наименование Эмитента Акционерное общество “Сбербанк КИБ” Тип ценных бумаг Облигации корпоративные, предназначенные для квалифицированных инвесторов Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 6-711-01793-A от 23.10.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 13.10.2026 Торговый код RU000A0P1MY4 ISIN код RU000A0P1MY4 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000,00 рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации). Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 14 октября 2024 г.;

б) дата размещения последней Облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“11” октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“11” октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 Полное наименование Эмитента Акционерное общество “МОНОПОЛИЯ” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-05437-D-001P от 08.10.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук Дата погашения 26.09.2027 Торговый код RU000A109S83 ISIN код RU000A109S83 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 15.11.2024;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“11” октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“11” октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-813 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-813-01000-B-005P от 19.09.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 000 штук Дата погашения 12.10.2024 Торговый код RU000A109S59 ISIN код RU000A109S59 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“11” октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“11” октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-07 Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Россети Московский регион” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-07-65116-D-001P от 09.10.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 5 000 000 штук Дата погашения 01.10.2026 Торговый код RU000A109S91 ISIN код RU000A109S91 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“11” октября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“11” октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К542 Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-92-00004-T-002P от 19.07.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 40 000 000 штук Дата погашения 25.10.2024 Торговый код RU000A109445 ISIN код RU000A109445 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование ВЭБ.РФ идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0046000000 краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВЭБ РФ

