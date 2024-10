Финансовые новости: О внеочередном пересмотре индексов акций Московской Биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции Globaltrans Investment PLC (торговый код: GLTR, ISIN: US37949E2046) исключаются из индексов акций Московской Биржи с 14 октября 2024 года в связи с предстоящим делистингом.

Коды индексов, в состав которых входят депозитарные расписки иностранного эмитента на акции HeadHunter Group PLC: IMOEX, RTSI, IMOEXCNY, IMOEXW, IMOEX2, MCXSM, RTSSM, MOEXTN, RTSTN, MOEXBMI, RUBMI.

Новые базы расчета индексов акций Московской Биржи.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи по тел: +7-495-363-3232



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n73888

MIL OSI