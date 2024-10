Финансовые новости: Осенний цикл вебинаров «Финтрек» для студентов и преподавателей начнется 23 октября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В новом сезоне участников ждут 5 вебинаров с представителями Банка России и экспертами финансового рынка. «Финтрек» — это уникальная возможность узнать из первых уст, почему возникает инфляция, что такое генеративный искусственный интеллект, кто такие дропы и что делать человеку, которого вовлекли в дропперство. Расскажут и о том, с чего начать карьерный путь и как прийти к успеху. Темы выбирались с учетом обратной связи от участников прошлого сезона «Финтрека».

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, спикер осеннего сезона «Финтрека» 2023 года, отмечает: «Финансовый рынок — это пазл из тысячи элементов, который можно собрать, только понимая, как эти элементы связаны между собой. Серия вебинаров „Финтрек“ поможет студентам обнаружить эти взаимосвязи с помощью экспертов, которые видят каждую деталь изнутри, найти точки соприкосновения между ними и собрать их в единую картину». Занятия будут проходить по средам в 10:00 по московскому времени. Подстраивать свои планы под расписание вебинаров теперь необязательно — записи разместят на платформе «Финтрека», их можно будет посмотреть в любое удобное время. Необходимо только пройти регистрацию на сайте проекта. Каждую неделю среди зарегистрированных участников будет разыгрываться фирменный мерч. По окончании занятий слушатели смогут получить именной сертификат, который пригодится для личного портфолио. Для этого нужно пройти входное тестирование до 23 октября включительно, посмотреть все вебинары и успешно сдать итоговое тестирование. Осенний сезон продлится до 20 ноября. Вся информация будет размещаться в сообществе проекта ВКонтакте и телеграм-канале. Здесь же можно будет отправить вопрос спикерам и получить ответ. В прошлом сезоне «Финтрека», который прошел весной 2024 года, приняли участие студенты 1500 вузов из 89 регионов России. Самыми популярными темами стали «Тренды в инвестициях 2024», «Кредиты и рассрочки».

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21072

