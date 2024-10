Финансовые новости: Банк России отменяет ограничение ПСК по ипотеке до 31 марта 2025 года (10.10.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка.

Такое решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, без риска нарушить требования закона по предельному уровню ПСК. Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками — хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья.

Риски увеличения долговой нагрузки ипотечных заемщиков будут ограничены уже действующими макропруденциальными надбавками.

Чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий, Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.

Для прочих продуктов кредитных организаций и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов ограничение ПСК сохраняется.

