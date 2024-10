Студент ГУУ получил именную стипендию Совета финансового рынка

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялась II торжественная церемония вручения стипендиальных свидетельств программы финансового рынка «Инвестиции в будущее», одно из которых получил студент Института экономики и финансов ГУУ Хагай Ифраимов.

Стипендиальная программа корпоративных и именных стипендий «Инвестиции в будущее» учреждена в 2022 году по инициативе Совета финансового рынка, при поддержке Торгово-промышленной палаты и Евразийского экономического совета. Программа предназначена для материальной поддержки талантливых студентов и молодых учёных из вузов и ссузов ЕврАзЭС, СНГ.

В 2024/2025 учебном году в программе участвуют 113 вузов и ссузов России и Казахстана, фонд «Инвестиций в будущее» составил 28 млн. рублей. Стипендиальный совет на конкурсной основе выбрал 230 получателей, 28 из которых назначены именные стипендии, в честь известных учёных, педагогов, государственных и общественных деятелей. Годовой размер стипендии составляет 120 тыс. рублей — студенты будут получать по 10 тыс. рублей ежемесячно.

Среди учредителей стипендий банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, промышленные предприятия и организации гуманитарного профиля. Организации сами выбирают вуз или ссуз, для учащихся которого готовы учредить стипендию.

Учредителем стипендии для студента ГУУ Хагая Ифраимова стала Специализированная депозитарная компания «Гарант». Хагай учится на 4 курсе ИЭФ по программе «Финансовый менеджмент». Он поделился с нами впечатлениями от церемонии вручения стипендий:

«Получив стипендию от Совета финансового рынка России, я ощутил невероятный прилив радости и гордости. Это не только признание моих усилий и трудов, но и стимул для дальнейшего самосовершенствования. Я понимал, что стипендия откроет двери в мир финансов, позволит познакомится со многими ключевыми и знаковыми фигурами финансового рынка России. Моя решимость работать ещё усерднее только возросла, ведь эта поддержка – шаг к достижению целей и укреплению веры в собственные силы».

Желаем Хагаю дальнейших успехов в учёбе!

