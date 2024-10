Студентки НГУ приняли участие в 28-м дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Студентки 4 курса с Геолого-геофизического факультета НГУ — Полина Анисова, Валерия Белицкая, Ирина Воронина, Арина Горячева, Ксения Гладышева и Кристина Райко — приняли участие в 28-м дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина». Это крупное мероприятие собрало ведущих специалистов отрасли для обсуждения актуальных вопросов развития энергетики и экологии региона.

На форуме студентки прослушали лекции и семинары, посвященные шельфовым проектам, добыче и переработке углеводородов, вопросам логистики, рынкам сбыта, а также профессиональному становлению молодых специалистов. Во время пленарной сессии рассматривались результаты 30-летней работы в сфере шельфовых проектов, а также стратегии развития энергетического сектора на Сахалине и Дальнем Востоке. Обсуждались технологии сжиженного природного газа, меры поддержки нефтегазовых проектов и роль взаимодействия науки и промышленности в процессе разработки и внедрения инноваций.

Помимо деловой программы, участницы смогли насладиться насыщенной культурно-развлекательной программой: выставки, концерты и экскурсии сделали форум ещё более запоминающимся. В этом году был организован специальный трек для молодежи, в рамках которого студентки НГУ познакомились с представителями компаний и HR-менеджерами, оставив свои резюме для возможного трудоустройства.

— Форум оставил глубокое впечатление — атмосфера была наполнена энергией и инновациями. Волнение за будущее и желание развиваться ощущались в каждом разговоре. Мы чувствовали, как важны обмен опытом и знаниями в нашей сфере, а возможность напрямую взаимодействовать с профессионалами вдохновляла на новые идеи и начинания. Культурная программа добавила ярких красок, позволив нам не только учиться, но и отдыхать, находить единомышленников и укреплять связи. Это был уникальный опыт, который зарядил нас оптимизмом и уверенностью в нашем будущем, — поделилась своими впечатлениями от форума Ирина Воронина.

Кроме деловой части, студентки также смогли насладиться природной красотой острова Сахалин.

— Остров Сахалин покорил нас своими потрясающими горами, красивыми пляжами и зелеными лесами. Также явно видно стремление региона к развитию. Сахалин оставил яркие воспоминания и ощущение, что это место сочетает богатую историю и динамичное будущее, — отмечает Ирина.

Форум «Нефть и газ Сахалина» стал для наших студенток уникальной возможностью не только углубить свои профессиональные знания, но и установить полезные контакты для дальнейшего развития в энергетической отрасли.

