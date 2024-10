«Старший сын» и другие спектакли. Какие премьеры готовят Театр Олега Табакова и «Современник»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков на сборе обеих трупп рассказал о планах на новый сезон. В должность руководителя второго театра он вступил совсем недавно — в июне этого года.

Премьеры

В новом сезоне Театр Олега Табакова вернет на сцену «Старшего сына» по пьесе одного из главных советских драматургов 1970-х годов Александра Вампилова. Сюжет разворачивается вокруг двух молодых людей, которые опоздали на последнюю электричку из незнакомого города. Они решили остаться на ночь в первом попавшемся доме и нагрянули к музыканту Андрею Сарафанову, в одиночку воспитывающему сына и дочь. Один из незваных гостей представился его внебрачным ребенком.

«Режиссер Алена Лаптева приступила к репетициям с новыми исполнителями, работа продвигается достаточно быстро. Совсем скоро спектакль вернется на сцену», — рассказал Владимир Машков.

В ближайшее время начнут репетировать спектакль под рабочим названием «Позывной Тишина». Его идея возникла во время работы лаборатории арт-кластера «Таврида», когда автор пьесы Олег Антонов вместе с режиссером и актером Севастьяном Смышниковым встречались с участниками специальной военной операции.

«Спектакль поставят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это первая работа, в которой примут участие артисты двух театров», — отметил художественный руководитель.

В спектакле, посвященном 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, тоже сыграют артисты обеих трупп. К ним присоединятся студенты Московской театральной школы Олега Табакова.

Кроме того, в планах создать спектакль к 90-летию со дня рождения Олега Табакова. Это будет «Обыкновенная история» — во второй половине 1960-х постановка стала важным культурным событием в жизни Москвы. Тогда на сцену «Современника» роман Ивана Гончарова перенесла Галина Волчек, а одну из главных ролей сыграл Олег Табаков и получил за нее Государственную премию СССР. Позже, в 1990-м, он сам поставил этот спектакль — уже в собственном театре.

«Эта постановка была важнейшей в судьбе Олега Павловича. Она блистательная, невероятно современная, наделенная чувствами, энергией, любовью, страстью — всем, что сопровождает нашу жизнь. Мне кажется, это было бы хорошее исследование», — отметил Владимир Машков.

Театру Олега Табакова — 35. Вспоминаем историю знаменитой «Табакерки»

В Театре Олега Табакова и «Современнике» готовят к показу в новом сезоне и другие спектакли, подробности о них обещают сообщить позднее.

Выставки, кино, экскурсии

В декабре в музее театра «Современник», который появился в этом году, откроется выставка, приуроченная к показу «Ревизора», где когда-то в роли Анны Андреевны блистала Галина Волчек. 19 декабря актрисе исполнился бы 91 год. «Может быть, в этот день в честь ее памяти мы сыграем спектакль “Ревизор”», — сказал Владимир Машков.

В музее также пройдет цикл лекций, посвященных основателям театра и тому, чем он живет сейчас. В планах заявлены и пешеходные экскурсии по театральному кварталу на Чистых прудах.

Уже в следующем году организуют несколько выставок, посвященных 90-летию со дня рождения Олега Табакова. Ожидается, что они пройдут в парке «Зарядье», на Тверском бульваре и в некоторых других местах. Кроме того, готовится документальный фильм, посвященный жизни и творчеству актера.

Театральная школа, работающая при Театре Олега Табакова, теперь будет и в «Современнике».

«Театр — это организм, который постоянно развивается. А его сердце — это театральная школа, теперь существующая при двух театрах. Студенты недавно сделали спектакль “Хранители” — по моему мнению, весьма интересный», — сказал художественный руководитель.

Он посвящен знаменитым театральным деятелям — Владимиру Немировичу-Данченко, Михаилу Чехову, Всеволоду Мейерхольду, Марии Кнебель, Евгению Вахтангову, Георгию Товстоногову и Олегу Ефремову. По словам Владимира Машкова, «Хранителей» совсем скоро покажут зрителям.

