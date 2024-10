Стартап студентов НГУ получил поддержку Фонда содействия инновациям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника) одобрил выделение гранта в размере 4 млн рублей по программе «Старт Цифровые Технологии» резидентам Стартап-студии Новосибирского государственного университета — разработчикам телеграм-бота для кофеен. В планах основателей проекта создать полноценный сервис на базе машинного обучения для построения «умного» маркетинга.

Как рассказывали разработчики, идея проекта возникла у них в ходе диалога в очереди за кофе в Новосибирском государственном университете (НГУ) и заключалась в создании сервиса, позволяющего заранее заказать этот напиток на вынос и не тратить время на ожидание. Так на свет появился Cloffer.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиент заходит в телеграм-бот, выбирает блюдо с добавками по желанию, оплачивает заказ и следит за его статусом приготовления. Гостю приходит уведомление о готовности напитка или блюда. Также пользователь сервиса может получить скидки и специальные предложения, сделать отложенный заказ, при этом не регистрируясь и не скачивая никаких приложений.

Авторы проекта успешно прошли акселератор «А:СТАРТ», получив билет на резиденство в Академпарке, и стали обладателями главного приза Startup Lynch для студенческих стартапов НГУ весной этого года. Новый шаг к широкому внедрению своего продукта им позволит сделать грант Фонда содействия инновациям.

— Ранее мы занимались развитием этого проекта в свободное от учебы и работы время, сейчас мы договорились фокусироваться на гранте, уделять проекту больше времени. И прежде всего мы хотим развивать сервис дальше: применять методы машинного обучения для построения «умного» маркетинга. Мы будем собирать как можно больше данных, анализировать, как пользователи себя ведут, какие факторы влияют на их поведение и стараться строить персонализированные предложения таким образом, чтобы повышать продажи заведениям, подключившимся к нашему сервису, — рассказал руководитель команды разработчиков Иван Моргун.

Поменяется и внешний облик сервиса: вместо стандартного телеграм-бота он получит полноценный графический интерфейс, в котором можно будет посмотреть на изображения товаров и заказать их в более удобном формате. Кроме того, разработчики сервиса планируют расширять географию: не только подключать заведения общепита в Новосибирске, но и выходить в Омск и Тюмень.

Как отмечают сами разработчики, поддержка фонда оказалась полезной как в материальном плане (что позволило им уделять проекту больше времени), так и в психологическом.

— Победа в конкурсе дает дополнительную уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении, потому что эксперты фонда оценили, что наша идея перспективна, — подчеркнул Иван Моргун.

