Соревнования, лекции и мастер-классы: в столице пройдет спортивный фестиваль

Жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль Moscow Fitness Festival. Желающие проверить силу, выносливость и сноровку смогут принять участие в разнообразных состязаниях и выиграть призы. Спортивный праздник пройдет 12 октября в универсальном спортивном зале «Дружба» в «Лужниках». Торжественное открытие начнется в 12:00.

Фестиваль, организованный при поддержке столичного Департамента спорта, становится ежегодной традицией для любителей активного образа жизни. В этот раз гостей ждет новшество — полоса препятствий. Тренеры и посетители фитнес-клубов смогут проявить свои спортивные навыки в экстремальной эстафете как в личном, так и в командном зачете.

На фестивале состоятся соревнования по мас-рестлингу, армрестлингу и фитнес-челленджу. Призы получат победители в разных весовых и возрастных категориях. Помимо этого, для посетителей приготовили спортивную выставку, лекции о пользе здорового образа жизни, мастер-классы, конкурсы и многое другое.

Среди звездных участников — российский гимнаст олимпийский чемпион Артур Далалоян, гимнаст рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Сычугов, серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по гимнастике Дарья Нагорная, пловец олимпийский призер, чемпион мира Евгений Коротышкин и другие.

Ознакомиться с расписанием всех мероприятий и подать заявку на участие можно на сайте. Тем, кто решит присоединиться к фестивалю, понадобится личная экипировка.

