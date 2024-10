Собянин: Москва реализует крупнейший в мире проект реорганизации бывшей промзоны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сергей Собянин дал старт проекту создания нового делового центра «Южный порт — Текстильщики». Он появится на месте бывшей промзоны, где будет построено 18,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

«Москва продолжает активно развиваться, и одной из главных опорных точек развития являются старые промышленные территории, которые насчитывают тысячи гектаров. На основании архитектурного и градостроительного анализа было выбрано около шести таких главных точек развития, которые являются, по сути дела, новыми центрами Москвы. Один из них — это Печатники. Основное внимание было уделено тому, что здесь, помимо огромного количества брошенных промзон, есть мощное развитие транспортного каркаса. Здесь рядом прошла БКЛ, МЦК, Московский скоростной диаметр, построены новые станции метро и станции на железной дороге. В результате получился здесь один из крупнейших транспортных узлов. На основании анализа по развитию данной территории, который был сделан, приняли концепцию о создании, пожалуй, самого крупного в мире проекта реорганизации промзон — 18 миллионов квадратных метров. Из них девять миллионов — это деловое строительство, новые высокотехнологичные предприятия, офисы, технопарки и вторая половина — это комплексное жилищное строительство, начиная от Волгоградского проспекта и заканчивая Москвой-рекой», — отметил Мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, одним из таких главных кластеров является особая экономическая зона (ОЭЗ) Москвы, где построены предприятия общей площадью полмиллиона квадратных метров. В ближайшие годы там будет возведено еще около 700 тысяч квадратных метров промышленных зданий.

«Южный порт — Текстильщики — один из шести новых центров деловой и общественной активности, которые мы формируем внутри МКАД. Он станет местом концентрации высокотехнологичных компаний и развития автомобилестроения», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Новые центры экономической активности

Ключевым приоритетом градостроительной политики Москвы стало формирование новых центров экономической активности. Это позволяет сократить избыточную маятниковую миграцию, создать дополнительные рабочие места и привлекательные места для отдыха за пределами исторического центра.

Для строительства центров активно используют территории промзон, расположенных в непосредственной близости от крупных транспортных узлов: пересечений линий метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).

В настоящее время можно выделить шесть перспективных центров, расположенных внутри МКАД. Это «Лихоборы — Окружная», «Хорошевская — Шелепиха», «Очаково — Рябиновая», «Варшавская — Бирюлево», «Авиамоторная — Нижегородская», «Южный порт — Текстильщики».

В частности, центр «Лихоборы — Окружная» может стать кластером технологического развития, «Южный порт — Текстильщики» — местом концентрации высокотехнологичных компаний и развития автомобилестроения, «Очаково — Рябиновая» — логистическим центром.

Центры деловой активности будут сформированы и в Зеленограде (площадки особой экономической зоны), и в ТиНАО (Коммунарка, кинопарк «Москино», Щербинка, Саларьево и другие).

По предварительным оценкам, в ближайшие 15 лет (до 2040 года) на территории новых центров экономической активности возведут не менее 60 миллионов квадратных метров промышленных, общественно-деловых и иных объектов нежилой недвижимости и создадут почти 1,3 миллиона новых рабочих мест.

«Южный порт — Текстильщики»

Новый центр экономической активности «Южный порт —Текстильщики» появится на базе реорганизуемой промышленной зоны «Южный порт», которая занимает 633 гектара (35 процентов) района Печатники. Естественным продолжением делового центра станет производственная площадка «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва».

В общей сложности на этой территории планируется возвести 18,8 миллиона квадратных метров общественно-деловых, производственных и жилых зданий.

Масштабное освоение территории «Южный порт — Текстильщики» стало возможным благодаря созданию мощного транспортного каркаса, в который вошли станции Дубровка и Угрешская Московского центрального кольца, «Печатники» Большой кольцевой линии метро и одноименная станция второго Московского центрального диаметра, а также Третье транспортное кольцо, Московский скоростной диаметр и Кожуховский мост через Москву-реку, связавший Печатники с районом Нагатинский Затон.

В перспективе запланировано строительство новой станции «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской линии метро и развитие местной улично-дорожной сети, в том числе реконструкция Южнопортовой улицы, 1-го и 2-го Южнопортовых проездов, строительство новой магистрали, которая свяжет Третье транспортное кольцо и Люблинскую улицу, а также дорог в новых кварталах «Южного порта».

На берегу Москвы-реки по программе комплексного развития территорий будет обустроена марина для яхт, набережная и остановка речного транспорта, которые станут центром притяжения для жителей не только района, но и всего города. Вдоль прибрежной линии, в частности в самой широкой части акватории, разместят понтонный бассейн, зоны для занятий спортом, амфитеатр на воде, музей, рестораны и кафе с террасами.

Сегодня на реорганизуемой территории возводят жилые комплексы первой очереди застройки и необходимую социальную инфраструктуру.

В стадии разработки находится четыре проекта комплексного развития территорий общей площадью около 115 гектаров, на которых планируется построить почти два миллиона квадратных метров жилья и около 1,6 миллиона квадратных метров промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Вложения в развитие площадок оцениваются почти в 950 миллиардов рублей. В итоге появится свыше 36 тысяч рабочих мест.

Продолжается активное развитие площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва».

Здесь введено в эксплуатацию около 500 тысяч квадратных метров недвижимости для размещения высокотехнологичных производств в самых разных отраслях промышленности. В их числе машиностроение, электромобилестроение, приборостроение, станкостроение, микроэлектроника, аэрокосмос, медицинские технологии и другие сферы. На площадке работают 130 высокотехнологичных компаний, в которых создано 7,5 тысячи рабочих мест.

До 2030 года на площадке ОЭЗ в Печатниках планируется построить еще 680 тысяч квадратных метров объектов для размещения 70 высокотехнологичных предприятий и создать 17,5 тысячи новых рабочих мест. В частности, здесь откроются подразделения таких крупных компаний, как АО «Трансмашхолдинг», АО «МАЗ “Москвич”», АО «Лопастные гидравлические машины», АО «Гидромаш», ООО «Лассард», ООО «Рэнера», и других.

Таким образом, в общей сложности на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» возведут около 1,2 миллиона квадратных метров современных производственных площадей.

В настоящее время идет строительство двух из пяти корпусов современного общественно-делового комплекса на улице Коломникова. Разновысотные здания общей площадью свыше 300 тысяч квадратных метров свяжет пешеходно-выставочная галерея с панорамными окнами.

В первом корпусе планируется разместить офисы и R&D-центр крупнейшего производителя железнодорожного и городского рельсового транспорта — АО «Трансмашхолдинг», а также центр подготовки кадров по востребованным профессиям. Ежегодно здесь смогут проходить обучение более 10 тысяч человек.

Во втором корпусе обустроят лабораторные и офисные помещения для действующих и потенциальных резидентов особой экономической зоны.

Компании смогут начать свою деятельность в этих корпусах уже в 2025 году.

В стилобатной части зданий разместят отделения банков, магазины, кафе, рестораны, бытовые службы и прочие объекты инфраструктуры. На прилегающей территории обустроят паркинг на 370 машино-мест. Таким образом, новый общественно-деловой комплекс станет местом притяжения для жителей Печатников и соседних районов.

Начать строительство остальных трех корпусов на улице Коломникова планируется в ближайшие годы.

