Скамейка-трансформер и собаки-терапевты: итоги Недели безбарьерной среды в СПбГАСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Сергей Чистый

В СПбГАСУ с 30 сентября по 4 октября проходила Неделя безбарьерной среды. Программа включала в себя лекции экспертов и другие мероприятия, направленные на развитие у студентов профессиональных компетенций.

Сергей Чистый, председатель совета Благотворительного фонда «Город для всех», выступил 1 октября с лекцией «Разумное приспособление как инструмент проектирования безбарьерной среды». По мнению Сергея Владимировича, нормативная документация постоянно «догоняет» жизнь. Сводов правил становится всё больше и больше, что тормозит бизнес и творчество. Поэтому сейчас происходит переход от директивного нормирования к более эффективному параметрическому.

Лекция Сергея Сохранского, главного редактора журнала «Доступная среда» и члена авторских коллективов по разработке ряда сводов правил, состоялась 2 октября и началась с небольшого интерактива. Поднимаясь на кафедру, Сергей Серафимович запнулся о выступ в полу и воскликнул: «Это тоже барьер!» Таким образом он наглядно продемонстрировал: вопросы создания безбарьерной среды касаются каждого и актуальны во всех сферах жизни. В ходе лекции Сергей Сохранский заострил внимание слушателей на проблемах, возникающих в ходе разработки нормативных документов по созданию безбарьерной среды.

Кирилл Морозов, руководитель «Ландшафтной мастерской КМК», 3 октября обсудил со студентами, какими средствами можно достичь безбарьерности и удобства для всех. В частности, какой ширины должны быть дверные и открытые проёмы в стене здания, каким образом следует обустраивать автостоянки, какие существуют тактильные покрытия и др. Информацией о своих проектах, в том числе связанных с решением задач инклюзивности, в рамках лекции 4 октября поделился Дмитрий Потаралов, руководитель персональной архитектурной мастерской.

Ярким завершающим событием недели стало обсуждение проектов студенческих команд СПбГАСУ, которые были представлены на Всероссийском конкурсе студенческих работ в области универсального дизайна и проектирования безбарьерной городской среды для маломобильных групп населения. Финал конкурса проходил в Москве 15–17 мая.

Как объяснил Олег Фёдоров, ведущий специалист Образовательного центра проектного обучения СПбГАСУ, от нашего университета планировалось направить на конкурс восемь проектов. Однако организаторы ограничили количество работ от одного вуза. Университетская конкурсная комиссия отобрала четыре проекта, и в финал прошли три работы. Все они завоевали награды, в том числе Гран-при.

«Мы решили провести эту неформальную встречу, чтобы обратную связь получили все ребята. В том числе, те, кто не попал на конкурс и не прошёл в финал. Второй причиной стало желание познакомить с этими замечательными конкурсными проектами остальных студентов», – сказал Олег Фёдоров.

В центре внимания конкурсантов находилась городская среда Азова Ростовской области. Требовалось создать четыре планшета: первый посвящался концептуальному развитию города, второй представлял результаты комплексного анализа одного из его участков, в третьем следовало сформировать предложения по благоустройству выбранного участка, и в четвёртом – рассмотреть отдельное здание, предложив вариант реконструкции существующего объекта или новое строительство.

Команде в составе Софьи Малышевой (капитан), Максима Шеметилло, Дмитрия Ерофеева, Даниила Медведева и Юлии Махневой не удалось принять участие в состязании. Однако студенты разработали решения, достойные призовых мест. Среди них – инклюзивная детская площадка и павильон для канистертерапии (разновидности терапии с животными, когда для реабилитации и лечения используются специально отобранные и обученные собаки). Студенты подчеркнули: выбранное ими оборудование – из каталогов, его можно легко заказать и купить. Руководителями команды выступали Олег Фёдоров и Елена Боброва, старший преподаватель кафедры градостроительства.

Многофункциональную скамейку, спроектированную командой LINKK в составе Инги Хафизовой (капитан), Елизаветы Абдуллиной, Анастасии Фёдоровой, Ксении Сайфуллиной и Кристины Носовой, пока невозможно найти ни в одном каталоге. Данная скамейка может быть выполнена с подлокотниками, со спинкой или без спинки. В ней есть встроенные контейнеры для мусора, её можно располагать как по центру, так и вдоль дороги. Можно использовать её для занятий по обустройству клумбы. А ещё у неё неограниченная длина.

По мнению конкурсной комиссии нашего вуза, команда LINKK не прошла в финал лишь потому, что студентки не стали ограничивать себя и усложнили задачу, выбрав сразу несколько участков. И все эти участки были детально разработаны. Работой команды руководили Олег Фёдоров, Алексей Перов, старший преподаватель кафедры дизайна архитектурной среды, и Алеся Бойко, ассистент этой кафедры.

О своем конкурсном проекте на встрече рассказала команда в составе Дарьи Красновой (капитан), Арины Беззубенковой, Анастасии Глуховой, Полины Файт и Екатерины Холщигиной под руководством Олега Фёдорова. Конкурсанты сосредоточились на участке рядом с городской больницей и предложили добавить озеленение, новые проезды, парковочные места и пешеходные дорожки.

Свои проекты также презентовали лауреаты конкурса: команда «Дельта», которую составили Варвара Деричева (капитан), Алина Лагкуева, Ангелина Савицкая и Михаил Рахимов, и команда «Лица города» в составе капитана Алисы Михайловой, Софии Николаевой и Владиславы Савельевой.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/skameyka-transformer-i-sobaki-terapevty-itogi-nedeli-bezbarernoy-sredy-v-spbgasu/

