Сергей Собянин открыл эстакаду — съезд с МСД на Волгоградский проспект

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде — съезду с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект.

Она — одна из составляющих мощного транспортного каркаса города, включающего станции метро, Московских центральных диаметров и дороги. Без него невозможна реализация таких масштабных проектов, как создание нового делового центра «Южный порт — Текстильщики», старт проекту создания которого дал Мэр Москвы.

«Проекты такого масштаба невозможны без развития транспортной системы. Сначала создали здесь мощный каркас из МЦК, БКЛ, МЦД, ТТК, МСД и Кожуховского моста. Сегодня мы открыли важный объект этого каркаса — эстакаду–съезд с Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект. В будущем построим станцию метро “Южный порт” Люблинско-Дмитровской линии. А на берегу Москвы-реки сделаем набережную и остановку регулярного речного транспорта», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Строительство двухполосной эстакады длиной 710 метров завершили в октябре 2024 года. Искусственное сооружение, которое проходит над путями второго Московского центрального диаметра и Люблинской улицей, строили в сложных условиях стесненной городской застройки.

Новая эстакада обеспечивает прямой съезд с основного хода южного направления Московского скоростного диаметра на Волгоградский проспект в сторону МКАД.

В результате автомобилистам не нужно совершать объезд через Шоссейную улицу, перепробег автотранспорта, таким образом, сократится в два раза. Улучшена транспортная доступность районов Печатники и Текстильщики, в которых проживают около 200 тысяч человек.

За счет перераспределения транспортных потоков до 10 процентов снизится нагрузка на прилегающие участки Волгоградского проспекта, Волжского бульвара, Зеленодольской, Шоссейной и Люблинской улиц.

Движение по основному ходу МСД открыли 9 сентября 2023 года. Автомобилисты могут проехать с севера на восток Москвы от Бусиновской развязки до трассы М-12 и на юг до 32-го километра МКАД.

Ежедневно по МСД проезжают около 400 тысяч машин. Магистраль входит в тройку наиболее популярных трасс города. Благодаря созданию Московского скоростного диаметра время на дорогу по некоторым направлениям снизилось на 25–50 процентов. До 15 процентов разгрузились участки Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД.

В ближайшие годы планируется завершить строительство двух дорожных объектов, повышающих эффективность МСД. Появятся связки с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Помимо этого, произойдет спрямление МСД — сократится дорога от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги.

