«Роснефть» открыла комфортабельные заправочные комплексы на туристическом маршруте Северо-Западного региона

Компания «РН-Северо-Запад», управляющая розничной сетью «Роснефть» в пяти северо-западных регионах страны, открыла после реконструкции два автозаправочных комплекса нового формата «Зерно». АЗК на федеральной трассе Р-21 «Кола» с вместительными парковками стали значимыми объектами дорожной инфраструктуры для путешественников. Площадь парковок позволит комфортно разместиться не только нескольким туристическим автобусам, но и кемперам, что делает комплексы привлекательным местом остановки для автотуристов.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по расширению внутреннего автомобильного туризма и нацелена на создание комфортных условий для путешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗК «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

Новые комплексы располагаются на популярном автомобильном туристическом направлении из Санкт-Петербурга в Карелию. Недавно Компания совместно с Информационным туристским центром Республики запустила проект «Автомаршруты Карелии».

Новые АЗК на трассе «Кола» отличаются комфортными, созданными с помощью современных технологий и оборудования. В круглосуточных кафе установлены кофейные комплексы, которые расширили ассортимент горячих напитков до 40 видов. Клиенты могут самостоятельно выбрать опции на планшете заказа – добавить альтернативное молоко, сахар или сироп с различными вкусами, например, макадамия или манго. В предложении кафе также свежая выпечка, хот-доги, сэндвичи и десерты. В торговых залах АЗК представлены более тысячи товаров в дорогу. Клиентам доступны цифровые сервисы для дистанционной заправки автомобиля, действует программа лояльности «Семейная команда».

Территория и основное помещение заправочных комплексов поделены на функциональные зоны, что повышает скорость и уровень обслуживания посетителей. Во помещениях также создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями. Комплексы отвечают всем требованиям экологической и промышленной безопасности.

Возможности новых АЗК позволили создать условия для наиболее комфортных поездок на дальние расстояния. «Роснефть» реализует масштабную программу обновления розничных станций, которая направлена на повышение комфорта путешественников, расширение и улучшение предложений в кафе под брендом «Зерно». В течение этого года в Северо-Западном федеральном округе были обновлены восемь АЗК и работа будет продолжена.

Справка: Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций. Она охватывает 61 регион России. Сеть АЗС Компании включает около 3 000 станций. Бренд АЗС «Роснефть» – один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. Ранее «Роснефть» подписала меморандумы о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму Москвы, Красноярским, Ставропольским и Алтайским краями, Республикой Башкортостан и Удмуртской Республикой, а также Архангельской, Самарской, Воронежской, Ульяновской областями. ООО «РН-Северо-Запад» – сбытовое предприятие НК «Роснефть» на топливном рынке Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородкой, Псковской и Архангельской областей, располагающее сетью АЗС/АЗК, нефтебазами и парком бензовозов.

