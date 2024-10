«Роснефть» определила победителей конкурса «Лучший по профессии»

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» подвела итоги XIX Смотра-конкурса «Лучший по профессии», который ежегодно проводится среди представителей основных рабочих профессий и инженерных специальностей Компании. В финальном этапе за звание лучших соревновались 600 работников, а с учетом отборочных этапов участие в конкурсе приняли более 10 тысяч рабочих и инженеров.

Конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения, а также повышения уровня профессионального мастерства работников, престижа рабочих профессий, культуры производства и промышленной безопасности. Конкурс способствует укреплению командного духа и вовлеченности работников.

Для расширения географии проведения Смотра-конкурса и распространения лучшего опыта среди предприятий Компании финальный этап был проведен отдельно по каждому направлению в трех городах России.

Конкурсанты по направлению «Нефтепереработка и нефтехимия» состязались в Уфе на базе производственных площадок АНК «Башнефть». В соревнованиях по 9 номинациям приняли участие 140 работников из 21 дочернего общества.

Профессионалы направления «Нефтегазодобыча» встретились в Самаре на объектах «Самаранефтегаза». В соревнованиях по 11 рабочим и двум инженерно-техническим специальностям приняли участие 285 работников из 26 предприятий.

Лучших специалистов в «Нефтепродуктообеспечении» определяли в Санкт-Петербурге на производственных площадках «РН-Северо-Запад». Участие в конкурсе по 7 номинациям приняли 175 работников из 35 сбытовых предприятий.

Объективную оценку знаний, умений и навыков конкурсантов давали 147 членов жюри из руководящего состава профильных подразделений «Роснефти» и дочерних обществ.

Приоритет Компании – это забота о своих сотрудниках, сохранение их жизни и здоровья, создание комфортных условий труда. Именно поэтому в программу конкурса ежегодно включаются разделы по промышленной безопасности и охране труда. По итогам конкурса были награждены специалисты всех рабочих профессий, показавшие лучший результат в направлении «Безопасный труд».

Поздравляем победителей Смотра-конкурса «Лучший по профессии» с заслуженными наградами!

