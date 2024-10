«Роснефть» впервые в России реализовала технологию перегрузки катализатора изомеризации без потери его активности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок «Роснефти»), впервые в России реализовал технологию по перегрузке хлорированного платиносодержащего катализатора изомеризации без потери его активности. Потенциальный экономический эффект от собственной разработанной и внедренной технологии составит около 1 млрд рублей.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть – 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Катализатор изомеризации обеспечивает превращение низкооктановых фракций нефти в высокооктановый бензин. Для проведения внутреннего осмотра реакторов установки низкотемпературной изомеризации периодически требуется выгрузка и последующая загрузка катализатора. При выгрузке катализатор необратимо теряет свою активность при контакте с воздухом. Специалисты Сызранского НПЗ разработали технологию, при которой катализатор при перегрузке не теряет своей активности.

Высокая активность катализатора и отсутствие его дезактивации подтверждены по итогам работы установки изомеризации в течение 10 месяцев. После выхода установки на технологический режим получен изомеризат с октановым числом, соответствующим первоначальной спецификации.

Справка: АО «Сызранский НПЗ», выпускает широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов – автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, экологичное низкосернистое судовое топливо, сжиженные углеводородные газы и др. На предприятии реализуется программа модернизации с целью увеличения глубины переработки и максимально эффективного использования вторичных процессов для повышения выпуска высокомаржинальных нефтепродуктов. На 70% технологических установок Сызранского НПЗ импортные катализаторы защитных слоёв заменены на корпоративную продукцию – производства «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза», «Новокуйбышевского завода катализаторов» и «РН-кат». Проект перехода на катализаторы защитных слоев российского производства разработан «Всероссийским научно-исследовательским институтом по нефтепереработке» («ВНИИ НП»), также входящим в периметр «Роснефти».

