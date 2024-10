Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Прогноз социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы рассмотрен и одобрен на заседании Президиума Правительства Москвы.

Он отражает комплексную оценку основных факторов и показателей социально-экономического развития Москвы в контексте складывающихся внутренних и внешних условий. Документ был подготовлен с учетом текущей ситуации в мировой, российской и столичной экономике, в том числе на рынке труда, прогнозов Минэкономразвития России, принципов денежно-кредитной политики и оценок Банка России, а также планов развития города на среднесрочную перспективу.

В 2022 году, когда Россия оказалась под беспрецедентным санкционным давлением, экономика Москвы продолжила расти (плюс 0,6 процента). В 2023–2024 годах город вышел на стабильные темпы роста валового регионального продукта (ВРП) на уровне четырех процентов.

Позитивная динамика подтверждает устойчивость экономики столицы и ее способность адаптироваться к неблагоприятным внешним условиям. Это, в свою очередь, было обеспечено опережающим развитием инфраструктуры, стимулированием инвестиций, созданием мест приложения труда, формированием качественной городской среды.

В 2023–2024 годах ключевыми источниками роста оставались как реальный сектор экономики (сектор информационных и телекоммуникационных технологий, обрабатывающая промышленность), так и потребительский спрос (розничная торговля и общественное питание, платные услуги населению).

В частности, оборот компаний сектора информационных и телекоммуникационных технологий за пять лет (с 2019 по 2023 год) вырос в три раза, в том числе за 2023-й — на 23,2 процента, численность занятых увеличилась на 126,6 тысячи человек (на 34,7 процента).

Темпами, опережающими общую экономическую динамику, развивалась профессиональная, научная и техническая деятельность. Оборот компаний сектора вырос за пять лет в два раза.

По итогам текущего года ожидается рост производства обрабатывающих отраслей на 14 процентов. В 2025-м прогнозируется дальнейший рост производства на 10 процентов, в 2026–2027 годах — на 7,5 процента ежегодно.

Потребительский спрос продолжает расти высокими темпами, его роль в поддержке общего экономического роста сохранится и в среднесрочной перспективе. По итогам 2024-го оборот розничной торговли и объем платных услуг увеличатся на 5,2 процента и семь процентов соответственно относительно 2023 года. Ожидается, что в 2025–2027 годах розничная торговля и платные услуги населению будут расти на уровне от 2,5 до трех процентов и от четырех до пяти процентов соответственно.

Высокая инвестиционная активность — неизменный фактор роста экономики Москвы все последние годы. По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал, по предварительным данным, вырос на 3,8 процента в сопоставимых ценах и достиг 6,8 триллиона рублей.

Отраслевая структура инвестиций все больше диверсифицируется. Устойчиво растут вложения в объекты интеллектуальной собственности (программное обеспечение и базы данных, научные исследования и разработки, опытно-конструкторские работы и другие интеллектуальные продукты). Доля таких инвестиций в общем объеме, по данным за 2023 год, составляет уже 16,5 процента (в 2019 году — около 10 процентов).

Несмотря на жесткие условия денежно-кредитной политики, инвестиционная динамика сохранится в траектории роста. В 2025–2027-м ожидается прирост инвестиций в городскую экономику на 4–4,8 процента ежегодно.

Поддержку инвестиционной активности будут оказывать внутренний спрос со стороны растущей экономики, дальнейшее развитие импортозамещения и стимулирующая бюджетная политика.

С учетом текущей динамики экономики рост ВРП Москвы по итогам 2024 года составит не менее четырех процентов. Ожидаемый годовой темп роста экономики города в 2025–2027-м будет находиться в диапазоне от 2,7 до трех процентов.

В условиях продолжающегося экономического роста экономика Москвы испытывает серьезную дополнительную потребность (дефицит) в кадрах. В настоящее время она составляет 500 тысяч человек и по прогнозу вырастет до 781 тысячи человек в 2027 году. Сегодня это один из ключевых вызовов для экономического развития города, адекватный ответ на который требует повышения производительности труда и расширения подготовки и переподготовки кадров.

Прогнозируется, что инфляция по итогам 2024 года составит девять процентов. В среднесрочной перспективе ожидается замедление темпов роста потребительских цен.

https://www.mos.ru/mayor/themes/11877050/

