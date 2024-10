Политехники на международном форуме DID & AI IN 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В городе Иннополис прошёл традиционный международный форум Digital Innopolis Days, объединённый в этом году с конференцией по искусственному интеллекту AI IN. Тематики дискуссий были сфокусированы на ключевых сферах и технологиях: искусственном интеллекте, робототехнике, беспилотных системах, инновациях в образовании и подготовке кадров.

На пленарном заседании «Перспективы роботизации России: конвертация проблем в задачи» выступили министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, заместитель министра энергетики Эдуард Шереметцев, представители крупнейших промышленных предприятий, таких как «КАМАЗ» и «Трансмашхолдинг».

Валерий Фальков рассказал о подходах в подготовке кадров для робототехники, а также отметил важные изменения, происходящие в системе высшего образования. Прежде всего, это поиск моделей её реализации в соответствии с потребностями современного технологического уклада и подготовки специалистов будущего, переформатирование инженерного образования. Глава Минобрнауки отметил, что любая образовательная программа, связанная с производством, должна содержать блок по системам автоматизации и робототехники, а вузам необходимо качественно выстраивать работу на рынке дополнительного профессионального образования.

Проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов отметил: Площадка форума является очень представительной и практикоориентированной. По итогам прошлого года мы запустили три новых образовательных проекта с новыми партнёрами, контакт с которыми был установлен как раз на DID. В этом году были интересные секции в сфере БАС и ИИ, которые показали многообразие потенциальных областей применения этих технологий .

Применение искусственного интеллекта в образовании и управлении университетом, цифровое развитие системы образования, новые коллаборации в этой сфере обсуждали на форуме начальник Управления развития порталов и мобильных приложений СПбПУ Владимир Тучкевич и заместитель директора Института компьютерных наук и кибербезопасности Денис Иванов.

Традиционно интересная дискуссия развернулась вокруг цифровых кафедр. В этом году для лучших студентов проекта провели закрытую сессию и организовали HR-студию. Политех представляла студентка ИКНК Екатерина Чадаева, одна из лучших выпускниц программы «Разработка цифровых решений на базе технологий 1С».

Для студентов организовали несколько полезных мероприятий. Это не только знакомство с различными компаниями, но и стратегическая сессия для выпускников цифровых кафедр. На ней мы обсудили какой должна быть цифровая кафедра мечты , — поделилась впечатлениями Екатерина.

Индустриальные партнёры представили свои лучшие практики работы с вузами в рамках проекта «Цифровые кафедры».

На форуме мы обменялись практиками и видением будущего развития ИТ-образования. С каждым годом интерес компаний к совместным программам профессиональной переподготовки цифровой кафедры растёт. Например, фирма “1С” представила совместную с Политехом программу, в реализации которой участвует сразу 15 работодателей. Такой подход демонстрирует важность этого проекта и позволяет создавать действительно актуальные для индустрии программы , — рассказала руководитель проектного офиса «Цифровые кафедры» СПбПУ Надежда Цветкова.

На форуме также прошло закрытое мероприятие вузов-партнёров Газпрома, на котором выступили с докладом куратор проекта «Опорный вуз ПАО „Газпром“» Янис Олехнович и заведующая сектором содействия трудоустройству Эльвира Туктамышева. Они представили результаты реализации образовательных программ и мероприятий по подготовке кадров и развитию прикладных ИТ-компетенций, необходимых инженеру для выполнения задач компании. Частью доклада стала презентация специализированных интерактивных учебно-демонстрационных комплексов на основе VR-технологий. Эти комплексы позволяют обучать студентов на примере технологий индустриального партнёра.

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/politekhniki-na-mezhdunarodnom-forume-did-ai-in-2024/

