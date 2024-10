Политехники завоевали два «золота» на международном строительном чемпионате

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Екатеринбурге завершился IV международный строительный чемпионат. Инженерно-строительный институт СПбПУ традиционный участник этого масштабного события. В этом году ИСИ выступил триумфально — сразу две золотых награды в командной и индивидуальной номинации «Информационное моделирование и проектирование».

Наши золотые медалисты в командной номинации — Дмитрий Жарков, Алина Дорошенко, Михаил Сафошкин, Александра Кулакова и Ульяна Попова.

Победитель в индивидуальной номинации — Серафим Загородний.

Экспертами в номинациях от Инженерно-строительного института стали старший преподаватель ВШПГиДС Анна Кукина и ассистент ВШПГиДС Александр Митин.

Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших профессиональных успехов!

Мы гордимся абсолютной победой на международном строительном чемпионате в студенческой номинации “Информационное моделирование и проектирование”. Для Инженерно-строительного института это высочайшая оценка нашей деятельности в области подготовки инженерной элиты со стороны профессионального сообщества. Этот триумф ещё раз доказывает, что Политех — один из лучших университетов страны в подготовке инженерных кадров , — прокомментировала успех политехников директор ИСИ Марина Петроченко.

