Показательные выступления, мастер-классы и лекции: москвичей приглашают на день рождения Центра обеспечения мобильности пассажиров московского транспорта

12 октября на Северном речном вокзале пройдет масштабная программа в честь дня рождения Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского транспорта. Каждый посетитель сможет понять, какую социально значимую работу делают инспекторы ЦОМП, поздравить их с праздником и поблагодарить за труд.

«Мы адаптируем транспортную инфраструктуру для удобства и безопасности жителей столицы по поручению Сергея Собянина. Так, в 2013 году создали Центр обеспечения мобильности пассажиров. Его инспекторы помогают людям, которые испытывают трудности с передвижением в транспорте. Ко дню рождения ЦОМП подготовили праздничную программу на Северном речном вокзале. Вместе с горожанами поздравим коллег и поблагодарим их за работу», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 12:00 гости увидят показательные выступления и мастер-классы Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, клуба владельцев собак-проводников «Мудрый пес» и команды «Мудрик и Ко». Верные и преданные четвероногие помогают своим хозяевам стать более мобильными и обеспечивают им безопасную дорогу.

Совместно со школами подготовки собак сотрудники ЦОМП с 2014 года помогли обучить более 350 животных-проводников в Московском метрополитене. Еще 50 собак-проводников подготовят в этом году для помощи маломобильным горожанам в метро.

Каждый посетитель Северного речного вокзала сможет пройти по заранее подготовленной полосе препятствий вместе с собакой-проводником. Он поймет, какую огромную работу выполняют эти животные и сотрудники ЦОМП, которые тоже помогают маломобильным пассажирам безопасно двигаться по нужному им маршруту.

Школа «Мудрый пес» подготовила тактильные игры. Их участники узнают, как правильно взаимодействовать с собаками-проводниками. Кроме того, для посетителей откроется тематическая фотозона, где можно сделать красивые памятные снимки.

С 13:00 до 15:00 на вокзале для всех желающих будет работать творческая мастерская Музея транспорта Москвы.

С 14:00 до 16:00 каждый желающий сможет послушать лекцию о том, как правильно взаимодействовать с маломобильными людьми, и посетить тактильные игры интерактивного музея в темноте «Сенсориум». Гости разберут шрифт Брайля и пройдут блиц на обоняние, чтобы заострить внимание на всех органах чувств.

Инспекторы и сотрудники ЦОМП уже 11 лет сопровождают пассажиров с нарушениями слуха или зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилых людей, многодетные семьи, родителей с детскими колясками и организованные группы школьников. Они помогают маломобильным пассажирам добраться более чем до 300 мест в столице. Сотрудники ЦОМП находятся рядом на протяжении всей поездки в метрополитене, на Московском центральном кольце, в наземном транспорте и трамваях. Они делают передвижение граждан более безопасным и комфортным. С момента создания центра помощь получили свыше 1,2 миллиона человек.

Сервис сопровождения бесплатный. Оставить заявку можно на сайте метро, в приложении «Метро Москвы», через чат-бота Александру, а также по телефонам контакт-центра ЦОМП: +7 495 622-73-41 и +7 800 250-73-41 (звонок бесплатный). Служба работает с 05:30 до 01:00.

С начала года инспекторы ЦОМП помогли более чем 17 тысячам незрячих и слабовидящих пассажиров

