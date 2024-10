Около 6,9 тысячи жителей ВАО приступили к переселению по программе реновации в третьем квартале этого года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С июля по сентябрь этого года к переселению по программе реновации приступили почти 6,9 тысячи жителей Восточного административного округа. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В третьем квартале письма с предложениями равнозначных квартир получили 6,9 тысячи москвичей в районах Гольяново, Новогиреево, Восточный, Измайлово, Богородское, Северное Измайлово, Ивановское и Перово. Горожане переезжают из 40 старых домов в девять новых жилых комплексов, а также в другие ранее переданные под заселение новостройки. Сегодня с выбором жилья определились уже около 5,4 тысячи горожан, что составляет около 80 процентов от общего числа жильцов, начавших переселение в июле — сентябре. Из них свыше 3,5 тысячи заключили договоры с городом на новые квартиры», — рассказал Максим Гаман.

Еще 1,9 тысячи человек сейчас оформляют необходимые документы, остальные осматривают квартиры, предложенные для переезда.

«На востоке столицы больше всего домов, которые затронуло расселение, в районе Северное Измайлово — их здесь 38. Еще 34 здания находятся в Измайлове и 20 — в Перове. Всего в ВАО предстоит расселить 1062 дома. На данный момент продолжают переселяться или уже заехали в новые квартиры жители 180 старых домов», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Переселение по программе реновации уже затронуло свыше 176 тысяч москвичей. Они либо получили новые квартиры, либо находятся в процессе переезда.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

https://www.mos.ru/news/item/145057073/

