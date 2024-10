Около 200 электробусов собрали на столичном заводе с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Около 600 современных экологичных машин для наземного транспорта собрали на площадке ПАО «КамАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) с 2021 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва — город номер один в Европе по числу электробусов. Только с начала этого года специалисты оборудовали и протестировали около 200 единиц экологичной техники. На площадке ПАО “КамАЗ” на СВАРЗе трудятся 100 человек. Еще более 400 сотрудников столичного предприятия занимаются техобслуживанием транспорта, а также производством остановочных павильонов нового типа. Мы предоставляем работникам достойные условия труда и социальные гарантии Правительства Москвы, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

На СВАРЗе специалисты ПАО «КамАЗ» устанавливают на электробусы тяговые аккумуляторы, салон оснащают валидаторами, зарядными портами для телефонов и медиаэкранами, монтируют сиденья, поручни, стеклянные ограждения. Кроме того, в машинах тестируют работоспособность всех систем, а также испытывают их на герметичность в камере дождевания.

В 2024 году на площадке ПАО «КамАЗ» на СВАРЗе собран 2000-й электробус для Москвы, который сегодня работает на маршруте М3.

Сейчас завод — один из лидеров в стране по производству и техобслуживанию подвижного состава городского транспорта. На базе предприятия действует многофункциональный сервисный центр по капитальному ремонту важнейших узлов техники.

Предки электробуса. Какой транспорт курсировал по улицам Москвы в разные эпохи

Экологичная техника российского производства выходит на маршруты столицы с сентября 2018 года. За шесть лет на электробусных маршрутах совершено более 500 миллионов поездок. Инновационные средства передвижения обеспечивают комфортные поездки горожан до важных социальных объектов, точек притяжения и станций метро и железной дороги.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход и отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Помимо этого, электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 километров до 80. При этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Инновационный транспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк таких машин — «Красная Пахра». Экологичный транспорт впервые вышел на маршруты в ТиНАО. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». В конце 2023-го на востоке города заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка».

Электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет после передачи машин в парк Мосгортранса производители самостоятельно обеспечивают исправную работу техники на маршрутах.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдет на маршруты, заменив автобусы. Они сделают поездки москвичей и гостей столицы комфортнее. Также снизится влияние на окружающую среду.

Электробусы могут зарядиться почти на 20 процентах конечных станций Мосгортранса

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145042073/

MIL OSI