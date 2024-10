На первых этажах новостроек по программе реновации откроют более 200 магазинов, кафе и аптек

Source: MIL-OSI Russian Language News

С начала 2024 года в столице реализовали более 200 нежилых помещений для развития малого и среднего бизнеса, находящихся на первых этажах построенных по программе реновации домов. В них будут располагаться объекты торговли и сервиса, а также центры культурного, спортивного и социального значения. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За девять месяцев 2024 года на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации во всех административных округах столицы, реализовано 219 нежилых помещений. Это позволило создать около трех тысяч рабочих мест. Лидером стал юго-восток Москвы — 50 помещений, на втором месте расположился северо-восток города — 35, далее идет восток — 29», — уточнил Владимир Ефимов.

Первые этажи возведенных по программе реновации домов остаются нежилыми — в них открывают магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, центры бытовых услуг. Это создает комфортную городскую среду для жителей не только новостроек, но и всего района.

«На первых этажах переданных под заселение новостроек по программе реновации предусмотрено более 1,2 тысячи нежилых помещений. Половина из них уже используется под размещение объектов сервиса и социально значимой инфраструктуры. Это дает возможность жителям города работать рядом с домом», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов построят около восьми тысяч нежилых помещений, в которых создадут более 200 тысяч рабочих мест.

Размещение предприятий на нежилых этажах домов по программе реновации позволило создать более девяти тысяч рабочих местМэр Москвы рассказал о реализации программы реновации

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала года по программе реновации в столице ввели в эксплуатацию 23 новостройки и передали под заселение 44 жилых комплекса.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе реновации можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Программа реновации: почти 2,3 тысячи москвичей стали правообладателями новых квартир в Можайском районеБолее 14 тысяч жителей СВАО получили новые квартиры по реновации — СобянинВ Москве строится 220 жилых комплексов по программе реновации

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

