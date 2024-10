Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице завершилась третья Московская неделя моды. Она проходила с 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». Коллекции представили около 200 дизайнеров из 41 города России, а также семи других стран. В их числе — Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Коста-Рика и Индия. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Участники смогли продемонстрировать свое мастерство, найти новых деловых партнеров, обменяться опытом с коллегами из разных уголков мира. Как и в предыдущие годы, событие вызвало большой интерес. За шесть дней площадку посетили 65 тысяч человек», — рассказала Наталья Сергунина.

Во время Московской недели моды прошло 83 модных показа. Многие бренды опирались на культурные коды и национальные особенности родного края. Например, дизайнер из Чебоксар презентовал коллекцию, в основу которой лег национальный чувашский костюм. Представитель Южно-Африканской Республики создал вечерние и повседневные образы в яркой цветовой гамме. Некоторые элементы гардероба по форме напоминали крылья бабочки.

Кроме того, в рамках недели моды работал маркет. Все желающие могли приобрести одежду и аксессуары 80 брендов. Для профессионального сообщества был открыт бизнес-шоурум, в котором приняли участие более 50 российских специалистов. Они проводили встречи с потенциальными партнерами и оптовыми покупателями.

Лидеры индустрии прочитали для гостей мероприятия 25 лекций. Слушателям рассказали о трендах и о том, как они менялись с течением времени, а также о влиянии нейросетей на создание коллекций. Онлайн-трансляции встреч с экспертами посмотрели более двух миллионов человек.

Помимо этого, состоялся фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Short. Он объединил режиссеров не только из России, но и из других стран, среди которых Белоруссия, Колумбия, Мексика и Турция. Работы, отобранные международным экспертным советом, показали в центре дизайна Artplay.

https://www.mos.ru/news/item/145082073/

