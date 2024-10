Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в российских регионах возводят участки дорог и искусственные сооружения. В этом году планируется завершить работы на 221 объекте дорожного строительства и реконструкции. На некоторых уже открыто движение транспорта, часть объектов – в высокой степени готовности. В эксплуатацию введены 33 объекта, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Уже шестой год подряд национальный проект “Безопасные качественные дороги„ помогает не только приводить в нормативное состояние – ремонтировать существующие дороги, но и строить новые, а также модернизировать крупные магистрали, обходы городов, развязки, мосты и путепроводы. Благодаря этому транспортная и логистическая инфраструктура нашей страны развивается: прокладываются удобные маршруты, дорожная сеть становится более современной, что позитивно влияет на устойчивое развитие экономики регионов. В этом году на региональной и местной дорожной сети планируется завершить работы по строительству и реконструкции 221 объекта. Многие находятся в финальной стадии готовности, а на некоторых уже открыто движение транспорта. С начала года введены в эксплуатацию 33 объекта», – сказал Марат Хуснуллин.

Министр транспорта Роман Старовойт отметил, что главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» – повышение качества жизни россиян. Строительство новых и реконструкция действующих дорожных объектов способствует достижению этой цели. «Новые участки дорог позволяют разгрузить трассы с высокой интенсивностью движения. Благодаря новым обходам населённых пунктов из них выводится транзитный транспорт, в самом населённом пункте снижается уровень шума, улучшается экология, повышается безопасность дорожного движения, а перевозчик не теряет время в пути. В целом до конца этого года планируется ввод в эксплуатацию почти 380 км – это участки строительства и реконструкции на региональной и местной сети», – сообщил Роман Старовойт.

Реализация масштабных проектов по развитию дорожной сети российских регионов ведётся благодаря федеральной поддержке.

«Перемены, происходящие в дорожном хозяйстве за последние несколько лет, трудно не заметить. Благодаря поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительства Российской Федерации нам постепенно удаётся решать проблемы, которые до этого не решались десятилетиями. А профессионализм наших дорожников и мостостроителей, грамотная работа по организации производственного процесса и бесперебойное финансирование позволяют сдавать масштабные объекты с опережением сроков. В 2024 году на реализацию крупных дорожных проектов предусмотрено 47,8 млрд рублей, из них 13,2 млрд рублей – средства федерального бюджета. Мы все понимаем, как люди в регионах ждут новых и обновлённых дорог, и стремимся, чтобы работы были выполнены не только своевременно, но и качественно», – подчеркнул заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

Так, в столице Алтайского края завершено строительство улицы 280-летия Барнаула на участке от улицы 65 лет Победы до улицы Попова. Протяжённость объекта – 0,5 км. Новый участок улично-дорожной сети расположен в густонаселённом квартале Барнаула. Строительно-монтажные работы стартовали весной и выполнены досрочно. Теперь автомобильное движение от улицы 65 лет Победы до улицы Попова открыто.

В Емельяновском районе Красноярского края завершён второй этап реконструкции трассы Красноярск – Элита. Работы прошли на участке с 0,5-го по 3,5-й км в районе пересечения с направлением Минино – Бугачёво.

В Советском районе Волгограда открыто движение по новому путепроводу, расположенному на пересечении трассы Новый Рогачик – Волгоград и железнодорожного перегона Горнополянский – Канальная. Работы на объекте удалось завершить на два месяца раньше запланированного срока. Протяжённость путепроводной развязки – более 1,2 км.

В Ленинградской области запущено рабочее движение по реконструированному участку Колтушского шоссе в границах Янино. Колтушское шоссе соединяет значительную часть Всеволожского района с Санкт-Петербургом. Дорогой пользуются жители Всеволожска, Колтушей и Янино. Из‑за этого интенсивность движения здесь превышает 20 тыс. машин в сутки. Расширение до четырёх полос позволит убрать «бутылочное горлышко» на границе с Санкт-Петербургом.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52955/

MIL OSI