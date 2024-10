Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Минувшим летом на треть расширилась программа мероприятий экоцентра «Яуза». Это стало возможным благодаря предложениям москвичей в рамках одноименного проекта на платформе «Город идей». Его цель — развитие инновационного эколого-просветительского центра.

Большинство инициатив — это новые направления открытых лекций и образовательно-развлекательных мероприятий. Они позволят сформировать у детей и взрослых бережное отношение к окружающей среде и привлечь внимание к актуальным проблемам экологии.

От идеи до реализации

Например, 29 июня на онлайн-трансляции Наталья Шпачук, аспирантка РАНХиГС, рассказала пользователям, как природа вдохновляет современных живописцев. А идея лекции «Природа на полотнах русских художниках» принадлежит москвичке Надежде Тюриной.

Благодаря Яне Андриевской 4 июня ко Дню эколога прошла лекция с участием Елены Лесневской, начальника отдела по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользования Прокуратуры города Москвы. Слушатели узнали, как ведомство выявляет, пресекает и профилактирует экологические правонарушения.

В парке «Чермянка» по инициативе Светланы Асташиной проходят регулярные занятия, на которых детей учат распознавать разные виды животных и растений, занесенных в Красную книгу. А 29 июня там же состоялся мастер-класс «Рисуем природу», предложенный еще одним участником проекта — Ириной Мотькиной.

Помимо этого, 9 июня в парке «Сад будущего» прошел экофестиваль с мастер-классами и развлекательно-познавательной программой, а в парке «Ростокинский акведук» 16 мая всем желающим раздали саженцы. Посетить исторический терренкур, охватывающий районы Ростокино, Богородское и Сокольники, горожане смогли 23 и 30 июня. А 20 июня вдоль долины реки Чермянки прошла экопрогулка в честь Всемирного дня цветка.

Ближайшие планы экоцентра

Всего в рамках проекта эксперты отобрали 103 идеи — все они будут учтены при составлении программы мероприятий экоцентра. Так, в октябре для дошкольников и учеников младших классов проведут уроки об окружающем мире.

На 19 октября запланированы открытые лекции о работе специалистов экологической службы парка. Также посетителям расскажут о методах измерения экологического следа и о том, как человек может уменьшить загрязнение окружающей среды. Еще одну встречу посвятят важности сохранения редких эндемичных видов Москвы и области, последствиям их исчезновения из экосистемы региона.

23 ноября в экоцентре пройдет программа мероприятий «Экологический день для семей», где участникам предложат сделать экокормушку, поучаствовать в тематическом брейн-ринге и многое другое.

В начале декабря посетителям расскажут о волонтерстве в сфере экологии и природоохраны, о правовом статусе организаций и том, как стать их участником.

Платформа «Город идей» работает с 2014 года. За это время к ней присоединились более 500 тысяч пользователей. Они делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице комфортнее. Свыше шести тысяч идей уже реализовали. Они касаются электронных сервисов, культуры, предпринимательства, здравоохранения, образования, транспорта и других важных аспектов жизни города. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Более тысячи предложений москвичей на платформе «Город идей» принято к реализации в этом году

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145060073/

MIL OSI