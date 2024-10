К зиме в столице промоют около двух тысяч инженерных сооружений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства во время подготовки к зиме промоют инженерные сооружения. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«До наступления устойчивых отрицательных температур воздуха проведем масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности приведем в порядок около двух тысяч объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники», — отметил Петр Бирюков.

Специалисты очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения и лестничные сходы.

Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов используют щелочные растворы.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах будут задействованы около двух тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники (в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины).

