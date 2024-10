Кадир Ренде из Турции: «Политех — трамплин для будущих профессионалов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 октября стартовал приём заявок на бесплатное обучение за счёт средств бюджета Российской Федерации в пределах квоты, установленной правительством страны на 2025/26 учебный год. Студент бакалавриата из Турции Кадир Ренде рассказал о своем опыте в Политехе. Он поступил в Институт машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ на контракт, но прошел квотный отбор Россотрудничества и продолжил обучение уже на бюджетной основе.

— Почему вы выбрали изучение машиностроения в Политехе?

— С раннего детства меня интересовало, как устроены игрушки, с которыми я играл. Я постоянно разбирал их, чтобы понять, как они работают. С возрастом это любопытство переросло в стремление узнать, почему машины движутся и как это происходит. Я даже не сомневался, что стану инженером.

Когда я решил учиться в России, начал искать идеальный университет и выбрал Политех Петра Великого. Это один из лучших вузов страны с богатой историей, в стенах которого учились многие известные инженеры и учёные.

Машиностроение — это перспективное направление. Такие высококвалифицированные специалисты как я будут востребованы на различных предприятиях. Уверен, что полученные знания и навыки помогут мне внести значительный вклад в эту отрасль и реализовать свои амбиции.

— Насколько сложно общаться на русском языке в повседневной жизни?

— Я изучал русский язык на подготовительном факультете в Казани перед тем, как продолжить обучение в Санкт-Петербурге. Хотя может показаться, что я хорошо говорю, мой уровень все еще ограничивается разговорным. На лекциях я сталкиваюсь с более сложными материалами, что иногда вызывает трудности. К счастью, у меня отличные отношения с преподавателями, которые понимают наши проблемы и всегда готовы помочь. Мои русские однокурсники и другие студенты также очень дружелюбны и охотно объясняют, если что-то непонятно. Я общительный человек. Мне приятно говорить на русском языке, который кажется мне очень богатым и красивым.

Благодаря постоянной практике я чувствую, что мой уровень владения языком становится всё лучше. В этом году я даже занял второе место в олимпиаде по русскому языку как иностранному, чем очень горжусь!

— Какие ещё российские города вы видели?

— Я был в Москве, Казани и маленьких городах около неё, но, если честно, Санкт-Петербург — мой любимый. Здесь ощущаешь себя как в сказке, поэтому я очень люблю прогулки по культурной столице. В прошлом году мои родные прилетали из Стамбула, чтобы навестить меня. Они остались в восторге от города.

— Удалось ли вам подружиться с местными жителями?

— Мне говорили, что русские могут казаться «холодными». Однако у меня почти все друзья здесь — русские. Мы прекрасно общаемся. В начале было сложно знакомиться из-за языкового барьера, но, когда я стал лучше узнавать их, понял, что на самом деле это добрые и отзывчивые люди.

— Вы учитесь платно или по какой-то стипендиальной программе?

— Сначала я учился по контракту и даже не думал участвовать в конкурсе на бесплатное обучение. Думал, что придётся начинать учёбу заново. Но изучив вопрос подробно, я решился. На втором курсе мне удалось перевестись на бюджет. Так что я очень рад.

— Чем вы занимаетесь в свободное время?

— Я стараюсь находить в городе интересные и красивые места. Потом посещаю их с друзьями. Ещё в Политехе отличные условия для занятий спортом. Я увлекаюсь боксом и хожу на бесплатные тренировки по вечерам, завёл там новых друзей. В нашем общежитии есть спортзал, иногда занимаюсь там.

— Что бы вы посоветовали другим иностранным студентам, которые уже учатся или только поступают в Политех?

— В университете есть множество организаций для студентов, включая иностранцев, и я настоятельно рекомендую их посетить. Они предлагают разнообразные активности и мероприятия, позволяя каждому найти что-то своё. Я хожу в разговорные клубы по русскому языку в пространстве PolyUnion, а в Интерклубе мне нравится собираться с друзьями для игр. Здесь действительно много возможностей для занятий. Это отличный способ познакомиться с новыми людьми и прокачать знание языка.

— Какие у вас планы на будущее?

— После окончания бакалавриата я хотел бы продолжить учиться в магистратуре Политеха. Я понимаю, что это будет очень полезно для построения моей будущей карьеры.

Напоминаем, что иностранные студенты могут подать заявку на сайте квотного отбора до 15 января. Также до 20 ноября можно принять участие в международной олимпиаде Open Doors и получить возможность обучаться в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре Политеха бесплатно.

