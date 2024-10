Из моментов в историю. Как прошла «Cтуденческая перспектива 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На базе отдыха «Голубое озеро» прошёл выездной образовательный семинар для первокурсников-профоргов под названием «Студенческая перспектива 2024». В 26-й раз ПРОФ организовал встречу для первокурсников, чтобы они познакомились с основами студенческого самоуправления в Политехе, смогли пообщаться с представителями администрации, обменяться опытом с активистами разных институтов и наметить свою траекторию развития в университете.

Семинар открылся видеороликом с приветственным обращением ректора Политехнического университета, председателя Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук Андрея Рудского.

На протяжении трёх дней более 300 участников — профорги, тренеры, представители ПРОФа и студенческих объединений — полностью погрузились в активную студенческую жизнь. Тема этого года — «Из моментов в историю», и действительно, участники смогли создать множество ярких моментов, которые сложились в увлекательную и позитивную историю. Для профоргов, помимо тренингов, прошли мероприятия «ПРОФ.фестиваль» и «Поймай момент: путешествие по звёздам», где институты продемонстрировали сплочённость и творческий подход.

Одним из ключевых событий стала встреча с представителями администрации университета: руководителем административного аппарата ректора Владимиром Глуховым, проректором по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максимом Пашоликовым, начальником Управления молодежной политики Иваном Хламовым, директором Студенческого городка СПбПУ Вячеславом Ольшевским, председателем ПРОФа Максимом Сусоровым. Студенты задали вопросы об образовательном процессе и внеучебной деятельности Политеха, а также о будущем вуза.

Для профсоюзного комитета организовали отдельную стратегическую сессию с Максимом Пашоликовым и Иваном Хламовым. На ней участники проектировали взаимодействие в рамках молодёжной политики университета. Во второй день прошёл фестиваль студенческих объединений, где ребята ближе познакомились с такими объединениями, как ReGreen, Школа культоргов, Военно-исторический клуб, Объединённый студенческий совет общежитий, Политехническое сообщество студентов физиков и другими.

«Студенческая перспектива» завершилась тёплой и приятной церемонией с бенгальскими огнями и общей фотосессией у Голубого озера.

