Завершены основные работы по капремонту корпуса № 2 Боткинской больницы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по капитальному ремонту корпуса № 2 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Трехэтажное кирпичное здание площадью более трех тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось вплоть до 1937 года. Его инженерные системы и часть конструкций находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о капитальном ремонте. Корпус является объектом культурного наследия, в связи с этим в нем были выполнены и необходимые реставрационные работы», — отметил Петр Бирюков.

Специалисты укрепили имеющиеся конструкции, отремонтировали перекрытия, провели стяжку пола, обновили стропильную систему и кровлю. Полностью заменили системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции.

На этажах установили перегородки и навесные потолки, смонтировали каменные подоконники, поставили 147 оконных и девять дверных блоков из твердых пород дерева. Они стали частью исторического облика здания, поэтому были соблюдены их размеры, форма и цвет.

Фасад корпуса площадью почти три тысячи квадратных метров отреставрировали. На штукатурку и кирпич нанесли краску в стиле, характерном для первой половины ХХ века.

Мастера сохранили карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами. Помимо этого, восстановили лестницы с фигурными металлическими ограждениями и отреставрировали метлахскую плитку на площадках.

Петр Бирюков отметил, что при ремонте сохранили и обнаруженные на лестничных пролетах своды Монье — лучковые цилиндрические кирпичные своды малого пролета, устроенные между металлическими балками. Их привели в порядок и оштукатурили.

Территорию Боткинской больницы в этом году благоустроят — Мэр Москвы

