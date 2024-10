Дмитрий Чернышенко: Совет директоров корпорации «Туризм.РФ» принял мастер-план курорта «Новая Анапа»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание совета директоров АО «Корпорация “Туризм.РФ„». На нём участники рассмотрели и приняли мастер-план развития туристской территории «Новая Анапа» в Краснодарском крае. Запуск первой очереди объектов инфраструктуры намечен на 2030 год.

В заседании приняли участие Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков, заместитель Министра финансов Павел Кадочников, генеральный директор «Туризм.РФ» Сергей Суханов, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель и другие.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в марте этого года проект курорта «Новая Анапа» был представлен Президенту губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и глава государства его поддержал.

«Проект будет реализовываться по поручению Президента Владимира Путина и станет частью федпроекта “Пять морей и озеро Байкал„ нового нацпроекта “Туризм и гостеприимство„. В ноябре прошлого года состоялся открытый всероссийский архитектурный конкурс с международным участием по развитию туристской территории “Новая Анапа„. Конкурс стал площадкой для совместной работы экспертов, представителей органов власти и потенциальных инвесторов. Было подано более 60 заявок из 11 стран. Оригинальные архитектурные решения победителя и финалистов конкурса стали основой для формирования внешнего облика курорта и были учтены при разработке мастер-плана», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что мастер-план «Новой Анапы» разрабатывался корпорацией на протяжении года и был одобрен координационным советом, в который вошли ведущие российские эксперты по направлениям градостроительства, архитектуры, экологии, представители заинтересованных федеральных и региональных органов власти, в том числе администрации Краснодарского края и города-курорта Анапы.

«Проект семейного курорта “Новая Анапа„ предусматривает строительство более 15 тыс. номеров категорий от трёх до пяти звёзд. Для инвесторов сформировано 100 инвестиционных лотов: 69 лотов коллективных средств размещения, 31 лот туристической и сервисной инфраструктуры. Объекты будут вводиться поэтапно до 2034 года», – сообщил генеральный директор «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Объём инвестиций оценивается в 457,9 млрд рублей, из которых предварительно 148,9 млрд рублей – обеспечивающая инфраструктура, 309 млрд рублей – туристская инфраструктура, создаваемая частными инвесторами.

Мастер-планом предусмотрено создание на курортной территории тематического аквакомплекса и парка аттракционов, оздоровительного и бальнеологических центров, школ водных и ветровых видов спорта, конгрессно-выставочного центра, фиджитал-центра и других современных объектов инфраструктуры. Также предполагается строительство многоуровневой набережной, обустройство большого количества рекреационных зон, скверов и парков.

Мастер-план включает в себя решение вопросов обеспечивающей и транспортной инфраструктуры, таких как реконструкция и расширение плоскостных сооружений аэропорта Витязево, строительство подъездных и внутренних автомобильных дорог к курорту, сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, создание спортивных, рекреационных, оздоровительных, образовательных и событийных центров.

При реализации проекта планируется использовать меры государственной поддержки по линии Минэкономразвития и Минстроя при содействии Министерства природных ресурсов и экологии.

Следующим этапом работы над проектом должна стать совместная с регионом разработка документации по планировке территории будущего курорта.

Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» разместится рядом со станицей Благовещенской, в 36 км от Анапы и в 24 км от международного аэропорта Анапа (Витязево) имени В.К.Коккинаки. Курорт построят на территории площадью 940 га, вдоль песчаной косы между Чёрным морем и живописными лиманами.

