Дмитрий Патрушев: Урожай зерновых в 2024 году составит порядка 130 млн тонн

Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев и Оксана Лут на XXVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»

Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев на полях XXVI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Говоря о предварительных итогах работы отрасли в 2024 году, вице-премьер сообщил, что российские аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.

Сейчас в тяжёлых климатических условиях завершается сбор урожая аграриями сибирских регионов. Кроме того, в стране продолжается озимый сев, и его темпы не ниже прошлогодних. На сегодня площадь озимого сева превысила 13 млн га.

Ещё 10 лет назад урожай зерна свыше 100 млн т считался выдающимся. А последние пять лет не было меньше 120 млн т.

В настоящее время убрано уже 122 млн т зерна. То есть продовольственная безопасность России полностью обеспечена, и уже существует неплохой потенциал для экспорта.

«С учётом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки. В частности, валовый сбор зерна составит порядка 130 млн тонн, включая 83 млн т пшеницы», – сказал Дмитрий Патрушев.

Также на полях агропромышленной выставки «Золотая осень» Заместитель Председателя Правительства рассказал о результатах реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2024 году завершается её первый пятилетний цикл. За прошедший период на сельских территориях России появилось или было обновлено более 5 тыс. объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. С начала действия госпрограммы обустроенное жильё получили свыше 185 тысяч семей. В целом госпрограмма охватит к концу года 14 миллионов человек.

