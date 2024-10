Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Троицке завершается строительство подъездной автомобильной дороги к общеобразовательной школе и детскому саду, которые возведены в микрорайоне В за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Подъездная автодорога к объектам образования в микрорайоне В Троицка проходит от улицы Полковника Милиции Курочкина до Октябрьского проспекта. Ее протяженность составляет 1,3 километра. Также в рамках проекта оборудуют три подземных пешеходных перехода. Они свяжут образовательные учреждения с жилыми кварталами и остановками городского транспорта, обеспечат безопасность и комфорт. Объект планируется достроить до конца года», — рассказал Владимир Ефимов.

Два пешеходных перехода строятся методом прокладывания тоннеля в дорожной насыпи. Их длина составляет 27 и 28 метров. Протяженность третьего перехода — 40 метров. Там установят лифты и пандусы для маломобильных граждан.

Во всех переходах проводят освещение с автоматическими системами управления. 40-метровый переход оборудуют вентиляцией, отоплением, электрическими системами автоматического снегоудаления, охранно-пожарными сигнализациями. Лестничные сходы и тоннели облицовывают морозостойкой термообработанной гранитной плиткой. На стены наносят защитное антивандальное покрытие.

«В настоящее время производятся отделочные работы и монтаж коммуникаций. Началась установка оборудования, а также пусконаладочные работы», — сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Школа-гигант, возведенная в микрорайоне В в Троицке, рассчитана на 2,1 тысячи учащихся, детский сад — на 350 воспитанников. Рядом оборудована наземная парковка на 66 машино-мест.

По поручению Сергея Собянина в столице уделяется пристальное внимание качеству работ на объектах дорожной инфраструктуры.

Ход строительства каждого подобного объекта регулярно проверяется инспекторами Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзора). В рамках контрольно-надзорных мероприятий проводится комплексное исследование дорожного покрытия, в том числе оценивается класс бетона по прочности на сжатие, коэффициент водонасыщения асфальтобетона, измеряется толщина и количество слоев дорожной одежды, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

С 2012 года на территории ТиНАО построено более 400 километров автомобильных дорог. Общая протяженность автодорог в округах увеличилась в полтора раза с момента их присоединения к столице. Сегодня она составляет около тысячи километров. Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2026 года здесь планируется построить еще около 100 километров автомобильных дорог.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145055073/

