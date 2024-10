В память о великих: как столичные школы искусств сохраняют наследие классиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Почти 6,5 тысячи педагогов работают сейчас в 153 детских школах искусств (ДШИ) и профильных учебных заведениях дополнительного творческого образования столицы. Многие из них — народные и заслуженные артисты России, заслуженные работники культуры России и почетные работники культуры Москвы, отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Больше 20 процентов педагогического состава — молодые люди. Это каждый пятый преподаватель. Несмотря на возраст, они добились высоких результатов — стали призерами всероссийских и международных конкурсов», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, молодые специалисты, помимо основной работы, выступают на ведущих сценах нашей страны и всего мира. Например, преподаватель детской музыкальной школы (ДМШ) при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена Ангелина Гвоздарева — дважды лауреат премии Москвы и обладатель гранта Мэра Москвы первой степени, призер VII Международного конкурса имени А.И. Ямпольского и международных конкурсов скрипачей. Среди ее наград — золотые медали XIV и XVI молодежных Дельфийских игр России и X открытых молодежных Дельфийских игр стран СНГ. В качестве солистки Московской государственной академической филармонии девушка выступала в концертных залах П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева и других.

Балалаечник Андрей Пыпин преподает в ДШИ имени И.Ф. Стравинского. Он постоянный участник концертов оркестра школы не только в столице, но и в других городах России и Белоруссии. Музыкант — призер различных профильных соревнований, включая всероссийский конкурс-фестиваль «Балалайка во фраке».

Молодой специалист Екатерина Мирошкина обучает ребят академическому вокалу в детской музыкальной школе имени В.Я. Шебалина. Ранее девушка была хормейстером в Государственном академическом Большом театре России, отвечала за музыкальную часть в Московском государственном театре кукол «Жар-птица» и основала хоровую капеллу LuxMundi.

Московские школы искусств сохраняют наследие классиков

Столичные школы искусств носят имена великих музыкантов и художников. В память о классиках в школах созданы музеи с ценными артефактами, историческими документами, старинными инструментами и личными вещами русских гениев.

Некоторые ДШИ и профильные заведения дополнительного творческого образования расположены в исторических местах города. Так, пересечение улицы Знаменки и Крестовоздвиженского переулка украшает величественный дом, построенный в стиле ампир — с ионическими колоннами и мезонином. За три с лишним столетия бывшая усадьба Апраксиных-Бутурлиных поменяла нескольких владельцев. Здесь жили сподвижник Петра I Федор Апраксин, граф Роман Воронцов и другие государственные деятели, репетировала театральная оперная труппа Джованни Бельмонти и Джузеппе Чинти, давал представления Знаменский оперный театр, гостили Иван Тургенев, Николай Карамзин и Лев Толстой, а сегодня учатся воспитанники Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных.

Во время реставрации фасад и внутренний интерьер дома на Знаменке восстановили по чертежам XIX века — от собранного вручную паркета до старинных печей и оконных шпингалетов. Так в одном здании объединили музыку и классическую архитектуру.

Другой особняк, принадлежавший семье выдающегося композитора Сергея Танеева, стал детской музыкальной школой его имени и одновременно музеем. Холл в исторической части здания в Чистом переулке, где жил и работал классик, посвящен истории рода Танеевых. Остальную часть дома занимают учебные аудитории и два мемориальных кабинета. В одном из них собраны сочинения Танеева, исторические документы и другие экспонаты, а вторая комната посвящена учителям великого музыканта — Антону и Николаю Рубинштейнам, Петру Чайковскому, которые не раз бывали в доме Танеевых.

В 2014 году старинную усадьбу отреставрировали, восстановив исторический облик фасада. А рядом построили трехэтажное школьное здание. Во дворе воссоздали корпус, который назвали каретным классом. Сегодня здесь также проходят занятия и репетирует школьный оркестр.

Сергей Танеев был очень скромным человеком и не накопил материальных ценностей, поэтому экспонаты для музея собирали по крупицам в архивах и библиотеках. Так, в прошлом году нам подарили ноты с автографом композитора. Это уникальное издание удалось приобрести на аукционе. Когда-то Танеев подарил ноты одному из своих почитателей, а его потомки решили продать бесценный раритет. Сегодня в музее хранится около сотни предметов и документов, но главный экспонат — это сам дом Марина Валитова преподаватель детской музыкальной школы имени С.И. Танеева

Учить, вдохновлять, мотивировать. Лучшие педагоги столичных школ искусств — о своей работе, творчестве и планах

Комната Рихтера и «живой» музей Шнитке

Нередко известные музыканты дружили с творческими учебными заведениями, давали в них концерты и уроки. Выдающийся дирижер и композитор Евгений Светланов часто посещал школу искусств в Кулаковом переулке, которую затем назвали в его честь. Сегодня в ДШИ имени Е.Ф. Светланова открыт кабинет-музей музыканта, в котором проводятся учебные занятия.

А великий пианист Святослав Рихтер на протяжении 20 лет выступал в большом зале школы искусств на Каширском шоссе. После концерта он любил отдыхать у самовара в артистической комнате, которую называл своей. Сегодня в ней расположен мемориальный музей, где можно увидеть фотографии, грампластинки, концертные программы, автографы и другие раритеты из личного архива легендарного музыканта и его супруги Нины Дорлиак.

В прошлом году один из учебных корпусов ДШИ, которая с гордостью носит имя Святослава Рихтера, обновили в рамках проекта «Искусство — детям». Юные музыканты и педагоги получили новую мебель, инструменты, технологическое и учебное оборудование.

Жизненный и творческий путь одного из величайших композиторов современности Альфреда Шнитке неразрывно связан с Московским государственным институтом музыки (МГИМ) его имени, который находится на улице Маршала Соколовского. Гениальный музыкант с отличием окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального училища имени Октябрьской революции (так в то время назывался институт), а после учебы в консерватории вернулся сюда преподавателем.

Уже будучи прославленным на весь мир музыкантом, Шнитке постоянно общался со студентами и педагогами, делясь своим опытом. После смерти маэстро его вдова и муза Ирина Шнитке передала институту всю обстановку московского и гамбургского кабинетов супруга и его личные вещи. И сегодня структурное подразделение института «Шнитке-центр» — единственная и самая крупная в мире научно-исследовательская лаборатория по изучению наследия композитора.

Мы не случайно называем наш институт Домом Альфреда Шнитке. Вся обстановка и вещи в московском и гамбургском кабинетах — письменный стол, рояль, лампа, книги, альбомы, журналы, грампластинки, картины, иконы и коллекция наград — расположены в точности так же, как это было при жизни композитора. Причем это “живой” музей — без оградительных ленточек и стекол. Здесь проходят занятия, симпозиумы, научные форумы и концерты. А студенты в любое время могут прийти, чтобы послушать записи, посмотреть партитуры и приобщиться к творчеству великого мастера Анна Алябьева заведующая кафедрой философии, истории, теории культуры и искусства МГИМ имени А.Г. Шнитке

Волшебная арфа, «дедушка» рояля и звонница: на каких редких инструментах играют в музыкальных школах Москвы

Музей гитары и рояль Балакирева

В детской музыкальной школе имени А.М. Иванова-Крамского на улице Академика Виноградова открыт музей гитары. Его основала дочь знаменитого музыканта Наталия Иванова-Крамская. В коллекции есть личные вещи Александра Иванова-Крамского, раритетные афиши и газетные статьи о его творчестве, нотопись, лютни и виуэлы XII и последующих веков, а также материалы и документы, рассказывающие о развитии современного гитарного искусства.

В 2021 году школу обновили по проекту «Искусство — детям». В помещениях установили акустические панели, уложили новые полы, заменили двери, лестничные перила, кондиционеры и светильники, закупили музыкальные инструменты, мебель и оборудование.

А на концертах в ДШИ имени М.А. Балакирева на Ферганской улице звучит старинный рояль. Этот инструмент фирмы «Беккер» выдающийся композитор и педагог Милий Балакирев однажды подарил автору романса «Дремлют плакучие ивы» Алексею Тимофееву. Его потомки передали рояль школе, и он стал одним из ценнейших экспонатов музея художественного образования, посвященного Балакиреву.

Милий Балакирев основал первую в стране бесплатную музыкальную школу, был главой знаменитой “Могучей кучки” композиторов, объединял людей не только своим талантом, но и значимой общественной работой. Более 20 лет наши сотрудники собирали исторические документы, нотные альбомы и книги, фотографии, учебники и другие предметы, связанные с жизнью и творчеством Балакирева и его сподвижников. Кроме рояля “Беккер”, в музее хранится фотография композитора, выкупленная 10 лет назад родителями наших учеников на аукционе в Европе Ольга Смирнова директор ДШИ имени М.А. Балакирева

В музейной коллекции есть и хрустальные яблоки, изготовленные в городе Гусь-Хрустальный. Такой подарок стал символичным, потому что имя Милий — древнегреческого происхождения и переводится как «яблоня».

Учебное заведение сейчас модернизируют в рамках проекта «Искусство — детям». Музей Балакирева планирует переехать в историческое здание школы на Новокузьминской улице.

Сергей Собянин рассказал о молодых талантах, получивших гранты Мэра Москвы

Дирижерская палочка и уникальная матрешка

Хранят память о легендарных музыкантах и другие столичные школы искусств, названные в их честь. Так, в экспозиции музея ДШИ имени И.Ф. Стравинского на Митинской улице представлено много копий документов, фотографий и писем «Великого Игоря», как называли композитора современники. Среди них особое место занимают более 150 снимков из личного архива Тихона Хренникова и Карэна Хачатуряна, которые принимали Стравинского в 1962 году в СССР. Благодаря масштабной реконструкции, которая прошла в школе искусств, площадь здания увеличилась в пять раз.

В музее ДМШ имени Н.Н. Калинина в Капотне можно увидеть концертный фрак и дирижерскую палочку Николая Калинина, а в мемориальной комнате основателя Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Николая Рубинштейна, расположенной в одноименной школе искусств на Верхней Красносельской улице, собраны документы, фотографии и воспоминания современников о великом пианисте.

Один из самых необычных музеев, «Дом токаря», находится в детской художественной школе «Бабенская игрушка» — недалеко от деревни Бабенки, где во второй половине XIX века зародился уникальный народный промысел. Здесь представлены токарные инструменты мастеров, в том числе кустарный станок начала XX века, и больше тысячи образцов деревянных игрушек, которые пользовались огромной популярностью в России и за рубежом. Музейные полки украшают яркие пирамидки, сказочные грибы, расписные матрешки, многоместные пасхальные яйца, лото и другие авторские изделия.

Нашу художественную школу построили, чтобы сохранить промысел бабенской игрушки, производство которой остановилось в 1990-х годах. Основатель музея и школьный преподаватель Сергей Виданов собрал исторические документы, токарные станки, образцы изделий и создал внушительную коллекцию, которая представлена в выставочном зале на первом этаже. У нас хранится около 200 моделей матрешек, в том числе 30-местная, и уникальные бирюльки в скорлупе лесного ореха. Таких миниатюрных игрушек больше нигде не выпускали Анна Виданова заведующая учебной частью ДХШ «Бабенская игрушка»

Собянин: Ученики школ искусств Москвы стали победителями международных конкурсовФонд грантов одаренным учащимся школ искусств увеличен в три раза — СобянинМузыканты, танцоры и актеры: какие московские школы и колледжи готовят будущих деятелей искусства

