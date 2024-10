В Очаково-Матвеевском реконструируют производственно-складские здания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы реконструируют производственно-складские здания. Столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки города в отношении территориальной зоны, в которой расположены земельные участки по адресам: улица Рябиновая, владение 45, земельный участок № 51а/10, а также владение 45, строение 19.

«Реконструкцию производственно-складских зданий проведут на участке площадью 5,53 гектара в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Это позволит модернизировать инфраструктуру и привести ее в соответствие с современными требованиями. Суммарная поэтажная площадь объектов составит 84,12 тысячи квадратных метров», — рассказала Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры.

Реконструкция подобных объектов — важный шаг в развитии промышленно-складского комплекса столицы. Это позволит повысить эффективность использования территории и создаст дополнительные возможности для логистики и хранения продукции.

https://www.mos.ru/news/item/145056073/

