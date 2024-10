В Обручевском районе появится новый бульвар по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ходе редевелопмента неэффективно используемой территории в ЮЗАО обустроят пешеходный бульвар. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Обручевском районе появится новая зеленая зона — благоустроенное пешеходное пространство площадью 0,82 гектара. Его создадут в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Бульвар пройдет от улицы Архитектора Власова вдоль Проектируемого проезда № 7515 до улицы Академика Челомея. Местные жители, а также сотрудники расположенных в этом районе города учреждений получат новое место для прогулок и отдыха», — рассказал Владимир Ефимов.

Площадка программы КРТ находится вблизи станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро. По проекту здесь построят объекты общественно-делового назначения.

«На месте пустыря и устаревших объектов к 2027 году возведут здания административного и офисного назначения общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров с магазинами, кафе, ресторанами и банками. Кроме того, построят образовательное учреждение на тысячу школьных и 275 дошкольных мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 9,35 тысячи квадратных метров, рядом с которым будет находиться новый бульвар», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Утверждаемые Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) проектные решения, в том числе по программе КРТ, отвечают потребностям горожан в комфортной и продуманной среде, отметила Юлиана Княжевская, председатель ведомства. При разработке проектов учитывается их влияние на облик города, а также архитектурные и функциональные особенности территории, на которой их планируют реализовать.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках 236 проектов комплексного развития территорий благоустроят около 1,25 тысячи гектаров городских пространств. В столице появятся новые парки, скверы, прогулочные зоны, площадки для занятий спортом, велодорожки, места для развлечений и отдыха.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Мэра Москвы.

https://www.mos.ru/news/item/145053073/

