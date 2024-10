В Москве за год переразметят 81 участок дорог

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице улучшают движение транспорта с помощью новой разметки. Всего в течение года планируется таким образом изменить 81 участок городских дорог. Часть проектов уже реализована, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Переразметка позволяет делать поездки быстрее и комфортнее без изменения ширины дорог даже на магистралях с интенсивным трафиком. С начала этого года на 69 участках обустроили дополнительные полосы, новые направления и развороты. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать движение в городе», — рассказал Максим Ликсутов.

Переразметка дает возможность увеличить пропускную способность дорог и повысить среднюю скорость движения, устранить так называемые узкие места и создать новые альтернативные маршруты, помогающие водителям экономить время в пути. С помощью разметки можно изменить ширину полос, добавить новые ряды или скорректировать направления движения.

Один из значимых проектов — внедрение новых полос за счет уменьшения избыточной ширины существующих. Дополнительная полоса помогает равномерно распределить поток автомобилей, делая движение более плавным и предсказуемым. К примеру, на Третьем транспортном кольце от улицы Гаврикова до проспекта Мира добавили пятую полосу для увеличения пропускной способности дороги и снижения заторов на участке, особенно в период утренних и вечерних разъездов. В результате водители стали проезжать этот участок на 20 процентов быстрее.

До конца года сотрудникам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предстоит завершить еще не менее 12 проектов по переразметке. Так, на улице Обручева сделают несколько новых разворотов, которые сократят путь водителей на разных участках улицы. Перед Севастопольским проспектом перепробег снизится на 360 метров, а возле дома 29 на улице Обручева при движении со стороны Севастопольского проспекта перепробег уменьшится на 700 метров при развороте в Научном проезде.

Кроме того, на эстакаде на пересечении улицы Генерала Тюленева с Профсоюзной улицей организуют двустороннее движение, чтобы сократить время проезда на 5–15 минут.

Организация дорожного движения в городе — это многогранный процесс, направленный на создание комфортных условий для передвижения, при котором приоритет всегда отдается мнению москвичей, их удобству и безопасности на дорогах. Эффективное взаимодействие с горожанами способствует улучшению транспортной ситуации в отдельных районах. Ежегодно ЦОДД разрабатывает свыше тысячи проектов, при этом треть из них создается по обращениям самих жителей.

