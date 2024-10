В ГУУ состоится девятичасовой марафон настольных игр

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

16 октября 2024 года в Государственном университете управления пройдёт марафон настольных игр.

Организатор марафона клуб «Игры разума». Он будет длиться 9 часов! На мероприятии можно будет поиграть в любую игру из нашей большой коллекции клуба, а это больше 30 наименований.

Дата: 16 октября

Время: 11:00-20:00

Место: Холл ЦУВП

Также приглашаем студентов из других вузов. Для этого вы должны пройти регистрацию до 13 октября (включительно). Вводите данные как в паспорте, а также не забудьте взять его с собой, чтобы вас пропустили. Адрес, инструкция и маршрут находятся в этой же форме. Необязательно приходить именно к 11:00, но желательно быть не позже 18:30.

Играй смело, думай стратегически! До встречи на марафоне!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

