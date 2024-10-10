В ГУУ состоится девятичасовой марафон настольных игр

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
16 октября 2024 года в Государственном университете управления пройдёт марафон настольных игр.
Организатор марафона клуб «Игры разума». Он будет длиться 9 часов! На мероприятии можно будет поиграть в любую игру из нашей большой коллекции клуба, а это больше 30 наименований.
Дата: 16 октября
Время: 11:00-20:00
Место: Холл ЦУВП
Также приглашаем студентов из других вузов. Для этого вы должны пройти регистрацию до 13 октября (включительно). Вводите данные как в паспорте, а также не забудьте взять его с собой, чтобы вас пропустили. Адрес, инструкция и маршрут находятся в этой же форме. Необязательно приходить именно к 11:00, но желательно быть не позже 18:30.
Играй смело, думай стратегически! До встречи на марафоне!
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