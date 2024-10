В Вышке прошла первая в России защита докторской диссертации по когнитивным наукам

Source: MIL-OSI Russian Language News

State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики"

Фото: Высшая школа экономики

Профессор ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Василий Ключарев успешно защитил докторскую диссертацию по когнитивным наукам. Это первая докторская диссертация по данной дисциплине в России. Когнитивные науки начали активно развиваться со второй половины XX века. Это уникальная междисциплинарная область исследований, открывающая новые горизонты человеческого сознания и поведения. Когнитивистика изучает, как работает, функционирует и ведет себя человеческий разум, как люди воспринимают, понимают и реагируют на полученную информацию. В НИУ ВШЭ исследовательское подразделение в области когнитивных нейронаук появилось в 2013 году. Василий Ключарев тогда возглавил департамент психологии и основал новые лаборатории когнитивных исследований мозга. За 11 лет небольшое научное подразделение превратилось в крупнейший в России исследовательский институт в области когнитивных нейронаук с командой ученых, получивших признание на мировом уровне. В 2021 году при непосредственном участии НИУ ВШЭ была официально утверждена новая специальность по когнитивным наукам. В сентябре 2024 года Василий Ключарев стал первым доктором когнитивных наук в России.

«Это важный шаг не только для меня, но и для всего научного сообщества, — отметил Василий Ключарев после защиты. — Долгое время когнитивные науки в Советском Союзе не пользовались популярностью, их недолюбливали власти. Это привело к отставанию в этом важнейшем научно-технологическом направлении. Исследования проводились, но они были встроены в другие научные области — биологию, психологию, лингвистику. Создание отдельной специальности по когнитивным наукам и возможность защищать кандидатские и докторские диссертации в этой области — знак признания на государственном уровне». Исследование Василия Ключарева посвящено феномену конформизма — склонности людей подстраивать свои решения под мнение окружающих. В работе изучаются нейрокогнитивные механизмы, лежащие в основе конформизма, с использованием современных технологий сканирования мозга, таких как магнитно-резонансная томография, транскраниальная магнитная стимуляция, электроэнцефалография и магнитоэнцефалография. Нейрокогнитивные механизмы социального влияния оказываются глубоко укоренены в биологических процессах мозга. Конформизм — это не просто социальный феномен. Исследователи обнаружили, что отклонение от мнения большинства вызывает активацию областей мозга, отвечающих за автоматическое изменение поведения, что заставляет человека пересматривать свои решения, подстраиваясь под окружающих.

«Я занимаюсь темой конформизма примерно с 2009 года, в тот момент наша исследовательская группа была одной из первых, кто заинтересовался этим явлением. Мы первые обнаружили, что мозг подстраивается под мнение окружающих автоматически. С помощью различных технологий нейровизуализации мы убедились, что за конформизм отвечают конкретные области мозга, связанные с нейромедиатором дофамином. Если подавить их активность, конформизм снижается, — объясняет Василий Ключарев. — В этом отношении очень интересной, но пока совсем неизученной областью оказывается феномен нонконформизма. Возможно, это задел для будущих исследований». Василий Ключарев подчеркивает, что когнитивные науки — уникальная научная область, требующая комплексных знаний из самых разных областей: от математики до философии. «Чтобы понять, как работает система, то есть человеческий мозг, мы должны изучить буквально все: нейрофизиологию, биохимию, особенности социального поведения, социокультурные характеристики. Важно уметь математически описать все процессы, использовать различные современные технологии нейровизуализации и анализа данных. Даже такая модная сегодня тема, как искусственный интеллект, зависит от когнитивных исследований. Насколько правильно мы будем понимать ИИ? Как он будет понимать нас? Когнитивистика — это в общем-то наука о понимании всего». Защита докторской диссертации по когнитивным наукам знаменует новый этап в истории НИУ ВШЭ, подтверждая статус университета как ведущего центра исследований в области когнитивных наук в России.

https://www.hse.ru/news/science/971895605.html

MIL OSI