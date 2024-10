Выпускники СПбГАСУ – победители международного конкурса «Архгенерация 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Объявлены итоги Международного конкурса выпускных квалификационных работ (проектов) бакалавров, специалистов, магистрантов в области градостроительства, архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, дизайна и декоративно-прикладного искусства «Архгенерация 2024». Выпускники СПбГАСУ вошли в число его победителей.

Конкурс проходил с 26 августа по 8 сентября 2024 г. Его организаторами выступили Сибирский федеральный университет, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова (Республика Беларусь), Союз архитекторов России, Союз дизайнеров России, Союз реставраторов России и Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

В конкурсе участвовал 351 дипломный проект. СПбГАСУ представил 16 проектов в номинациях «Градостроительное развитие территорий. Бакалавриат», «Градостроительное развитие территорий. Магистратура», «Ландшафтная организация общественных пространств. Магистратура». Все они удостоились дипломов первой и второй степени, два получили Гран-при.

В номинации «Градостроительное развитие территорий. Магистратура» Гран-при завоевала Анна Баранова с темой «Градостроительная организация системы размещения спортивной инфраструктуры в Санкт-Петербурге» (руководитель – Михаил Виленский). В номинации «Градостроительное развитие территорий. Бакалавриат» Гран-при – у Максима Колосова с работой «Рефункционализация территории Кировского завода в Санкт-Петербурге» (руководители – Михаил Виленский, Ксения Веретенникова, Елена Карпенко).

Проект Максима Колосова. Открыть полноразмерное изображение

Дипломами лауреатов также отмечены руководители выпускников, преподаватели кафедры градостроительства: заведующая кафедрой Юлия Янковская, доценты Ксения Веретенникова, Михаил Виленский, Оксана Песляк, ассистент Елена Карпенко.

«Выбрать направление для исследования было непросто, но я остановилась именно на теме спорта, поскольку она является неотъемлемой частью жизни людей вне зависимости от того, идёт ли речь о регулярных занятиях спортом или развлекательной стрельбе в тире в выходной день. Сегодня массовый спорт – это не только досуг, но и образ жизни для многих горожан; он оказывает непосредственное влияние на общее состояние человека, также как и городская среда, в которой находятся спортивные объекты. Поэтому вопрос обеспечения населения необходимой по количеству и по качеству спортивной инфраструктурой массового спорта является весьма актуальным, а её размещение и регулирование в городе – проблемой, требующей внимания», – сообщила Анна Баранова.

Проект Анны Барановой. Открыть полноразмерное изображение

По словам автора проекта, исследование эволюции в нормировании спортивных объектов и оценка современных нормативов градостроительного проектирования для ряда крупнейших городов показали, что нехватка объектов спортивной инфраструктуры во многом связана с утратой привязки системы нормирования к документам территориального планирования и градостроительного зонирования. В качестве возможного решения Анна предложила территориальную модель размещения и модель нормирования спортивной инфраструктуры, основанные на размещении и регулировании спортивных территорий.

«Работа над исследованием постоянно сопровождалась любопытством, которое “распалялось” новоявленными фактами или случайными наблюдениями за людьми, занимающимися спортом в самых разных точках Петербурга. Моё любопытство в этой теме не исчерпало себя, поэтому я намерена продолжать исследование», – поделилась Анна Баранова.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/vypuskniki-spbgasu-pobediteli-mezhdunarodnogo-konkursa-arkhgeneratsiya-2024/

