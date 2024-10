Александр Новак ознакомился с отечественными разработками в области водородной энергетики и транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак на площадке производственного комплекса АО «Электрозавод» ознакомился с планами работы Центра водородных технологий АФК «Система» в области развития проектов по водородной энергетике и транспорту, а также с новыми образцами российского грузового транспорта на водородных топливных элементах производства ПАО «КамАЗ». На базе Центра водородных технологий созданы и развиваются проекты по созданию водного и грузового транспорта на водороде, беспилотников для перевозки коммерческих грузов, катализаторов и сенсоров для водорода, электролизёров, систем накопления и хранения энергии, топливных элементов и т. д.

Вице-премьер увидел в движении новый грузовик «КамАЗ» грузоподъёмностью свыше 20 т, который может проезжать 400 км на водороде, а также оценил работу отечественной энергоустановки и платформы грузовика с водородными топливными элементами производства ПАО «КамАЗ». В мероприятии приняли участие представители АФК «Система» и её структур, а также ПАО «КамАЗ».

