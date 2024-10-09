12 октября временно перекроют движение транспорта на нескольких набережных

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В связи с проведением 10-километрового Московского марафона 12 октября будет временно перекрыто движение транспорта на нескольких набережных и улицах в районе Хамовники.

Так, с 08:00 до 12:00 нельзя будет проехать на участке улицы Лужники — от дома 24, строения 9 до Лужнецкой набережной. А с 08:00 до 13:30 перекроют движение на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Фрунзенской набережных.

Кроме того, с 09:00 до 12:15 будет закрыта для транспорта внешняя сторона Смоленского бульвара, а с 09:00 до 12:30 — внешняя сторона Зубовского бульвара.

На участках, где будет ограничено движение транспорта, с 00:01 12 октября до окончания марафона также нельзя будет припарковаться.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения. Подробная информация размещена на сайте Центра организации дорожного движения.

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https://www.mos.ru/news/item/145008073/

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