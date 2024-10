Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году город закупил шесть российских поездов «Иволга» для Московских центральных диаметров (МЦД), в том числе самые современные трехдверные поезда «Иволга 4.0». На эти цели использовали инфраструктурные бюджетные кредиты, сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

Программа инфраструктурного бюджетного кредитования реализуется в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». Средства предоставляются на срок до 15 лет по льготной ставке три процента годовых. Программа направлена на финансирование создания инфраструктурных объектов в регионах.

«Кредиты выдаются на важные проекты по развитию инфраструктуры, которые способствуют созданию условий для работы бизнеса, повышению качества жизни граждан и экономическому росту как в регионах, так и во всей стране. Москва использует возможности льготного инфраструктурного кредитования на обновление подвижного состава Большой кольцевой линии метро и МЦД — крупнейших транспортных проектов столицы. Их реализация повысила привлекательность районов города, способствовала притоку инвестиций в экономику Москвы и созданию дополнительных рабочих мест», — рассказала Мария Багреева.

Общий объем одобренных Москве инфраструктурных кредитов составляет 106,72 миллиарда рублей. Уже полностью использованы лимиты 2022–2024 годов. На эти средства приобретено 26 поездов для МЦД и 468 вагонов для Большой кольцевой линии метро.

«Современный и удобный поезд — важная составляющая комфортной поездки. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем постепенно обновлять подвижной состав на новых диаметрах. От Зеленограда до Раменского на МЦД-3 уже курсируют только “Иволги”, полностью завершим обновление парка поездов на этом диаметре до конца года, а на МЦД-4 планируем в 2025 году», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва — крупнейший в стране заказчик поездов. Заключение долгосрочных контрактов на поставку современного подвижного состава позволяет машиностроителям планировать работу на несколько лет вперед.

В производстве «Иволги 4.0» задействованы около 50 тысяч сотрудников 600 предприятий по всей стране. Этот состав — отечественный флагман, уровень локализации которого достиг 97 процентов.

На линии МЦД вышел поезд нового поколения «Иволга 4.0» — Собянин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144991073/

MIL OSI