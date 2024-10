Число участников программы «Сделано в Москве» превысило шесть тысяч

Source: MIL-OSI Russian Language News

Около 500 новых брендов присоединились к проекту «Сделано в Москве» в третьем квартале 2024 года. Теперь в программе участвуют более шести тысяч столичных предпринимателей. Они могут воспользоваться комплексом офлайн- и онлайн-инструментов для развития бизнеса. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«С начала года предприниматели продали порядка 100 тысяч товаров на сумму 325 миллионов рублей. Только с июля по сентябрь этот показатель достиг 170 миллионов рублей, что втрое больше, чем за весь 2023-й», — рассказала Наталья Сергунина.

60 процентов продукции в этом году реализовали на крупных городских мероприятиях, выставках, а также в фирменных магазинах. Например, около 400 московских брендов представили товары на маркете на Болотной площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Общий оборот по итогам события превысил 50 миллионов рублей.

Еще 40 процентов доходов было получено благодаря онлайн-торговле. С января фирменные витрины проекта появились на крупнейших маркетплейсах России. Предприятиям помогают не только регистрировать свои страницы в интернет-магазинах, но и продвигать бренд с помощью акций и рекламных кампаний.

Еще одним каналом распространения продукции стал сайт «Сделано в Москве», который посетили уже четыре миллиона пользователей. На площадке представлено более 29 тысяч наименований товаров — от одежды и обуви до детских игрушек и предметов интерьера.

В августе в рамках проекта «Город идей» жители столицы обсуждали развитие программы «Сделано в Москве». В общей сложности от пользователей поступило свыше 1,6 тысячи инициатив. 62 из них отобрали для реализации как наиболее перспективные.

Так, онлайн-шоурум москвичи предложили дополнить интервью с основателями компаний, видеоконтентом, обзорами столичной косметики, а также советами профильных специалистов.

