Финансовые новости: 09.10.2024, 16-51 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JX2F6 (РосбанкБ11).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

09.10.2024 16:51

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 09.10.2024, 16-51 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 93.03) и диапазона оценки рыночных рисков (до 936.47 руб., эквивалентно ставке 8.13 %) ценной бумаги RU000A0JX2F6 (РосбанкБ11)

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